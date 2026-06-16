「超本気なGRカローラ」がここに爆誕！

2026年6月2日、GAZOO Racingはトヨタの4WDスポーツ「GRカローラ」をさらに磨き上げた究極のハイパフォーマンスモデル、新型「GRMNカローラ」を世界初公開しました。

GRMNカローラの開発において最大のテーマとなったのが、世界一過酷なサーキットとも称されるドイツ・ニュルブルクリンクでの徹底的な走り込みです。

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通常のテストコースでは再現できない路面入力や変化が続くこのコースを舞台に、低速域からレーシングスピードまで、ドライバーが意のままにクルマを操れる仕上がりを追求しました。

開発ではニュルでの走行テストに加え、水素エンジン搭載のGRカローラが参戦するスーパー耐久シリーズ（S耐）での実戦、さらに最新のドライビングシミュレーターも活用しています。

それでも実走テストでは想定外の課題が次々と浮き彫りとなり、一つひとつ解決を重ねながらクルマとドライバーの一体感を高めていったといいます。

エクステリアにはS耐で培ったノウハウをもとに開発した専用エアロパーツを装着。フードダクト、フェンダーダクト、フロントサイドスポイラー、そして5段階調整機構を持つリアウイングは、いずれも実戦投入を経てニュルブルクリンクでファインチューニングされた専用品です。

なかでもリアウイングの角度は、プロドライバーとの走行テストで1度ずつ検証しながら最適解を導き出しています。

足回りには前後専用のモノチューブショックアブソーバーを採用し、リバウンドスプリングを追加することでコーナリング時の接地性を強化。ニュルブルクリンクの荒れた路面でも安心して走り込めるスタビリティを確保しました。

タイヤはベース車より幅を10mm広げた245／40ZR18サイズのミシュラン「パイロットスポーツカップ2」を装着しています。

電動パワーステアリングの制御プログラムも変更し、高G旋回時に適切なアシストトルクを発生。4WDシステム「GR-FOUR」も専用チューニングを施し、超高速域での安定性を高めました。

搭載エンジンは、GRカローラと同じ1.6リッター直列3気筒ターボ「G16E-GTS型」ですが、S耐での長時間・高負荷走行から得た知見を投入し、最大トルクをベース車比15Nm増の415Nmに向上。コーナー脱出で重要となる中速回転域（3600-4800rpm）のトルクを重点的に強化しています。

長時間の全開走行でも安定した出力を維持するため、クールエアダクトに加えてインタークーラースプレーも装備しました。

また、より高いパフォーマンスと「野性味」を追求するためリアシートを撤去した2人乗り仕様とし、ベース車比約30kgの軽量化を実現しています。

インテリアもGRMN専用設計です。

S耐参戦車両をベースに開発した専用フルバケットシートは、ガラス繊維強化プラスチック（GFRP）の採用で軽量化も両立。インストルメントパネルとフロントピラートリムには専用植毛加工を施し、運転への集中を妨げない空間を演出しています。

さらにトヨタ元町工場製のカーボンオーナメント、モリゾウ氏のサイン入りパッド、アルマイトレッドの差し色、専用シリアルナンバープレートなど、所有する喜びを高めるディテールも随所に配されています。

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GRMNカローラは日本・北米・豪州を中心に台数限定で販売予定です。

日本国内では2026年秋頃からスマートフォンアプリ「GR app」を通じて商談申込の受付を開始し、2027年内の発売を予定しています。

いまのところ価格は明らかにされておらず、今後の追加情報が待たれます。