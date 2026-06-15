サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の会場の一つ、「リーバイス・スタジアム」（米・サンフランシスコ）で、スタジアム名に冠されたジーンズブランド「リーバイス」のロゴが白いシートで覆い隠されている。

これは国際サッカー連盟（FIFA）のスポンサーをめぐる規定によるものだが、この「ロゴ隠し」をめぐり、リーバイスの公式インスタグラムが話題になっている。

リーバイス公式インスタ「美しい［改訂済み］スタジアムへ」

「リーバイス・スタジアム」は、リーバイ・ストラウス＆カンパニーがネーミングライツ（命名権）を獲得して付けられた名称だ。

一方、同社はW杯の公式スポンサーではない。複数の現地メディアによると、FIFAは公式スポンサーの商業的権利を保護するための規定により、スポンサー以外の企業ブランドのロゴを隠すよう各会場に求めており、「リーバイス・スタジアム」のリーバイスのロゴも覆い隠された。

このことをめぐり注目を集めたのは、リーバイスの公式インスタグラムだ。インスタグラムのアイコンは、2026年6月15日までに、ロゴを覆い隠した白い布の画像に変更されている。

なお、「バットウィング（コウモリの羽）」の愛称で親しまれているロゴの形に合わせて白いシートが被せられており、色や「Levi's」の文字は隠れているものの、形ははっきりと分かる。

さらに公式インスタグラムは15日、この覆い隠しされたロゴを映した動画を投稿。「Welcoming the world to the beautiful ［redacted］ stadium!（美しい［改訂済み］スタジアムへ、世界中の皆様を歓迎！）」とコメントを添えた。

この投稿のコメント欄やXには、「素晴らしいマーケティング」「伝説のムーブ」「プロフィール写真、最高」「マーケティング担当天才すぎる」「逆転の発想がすごい」といった声が寄せられている。

なお、FIFAの公式サイトでは、「リーバイス・スタジアム」は「サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム」として紹介されている。同スタジアムでは、現地時間13日にカタール対スイス戦が行われた。