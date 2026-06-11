コカインを使用した罪などに問われた音楽ユニット「Def Tech」のMicroこと西宮佑騎被告（45）に対して、東京地裁は拘禁刑2年、執行猶予4年を言い渡しました。

「Def Tech」のメンバーでMicroとして活動していた西宮佑騎被告は、ことし2月、東京・渋谷区の自宅で乾燥大麻を所持したほか、車内でコカインやMDMAなどを使用した罪に問われています。

これまでの裁判で、西宮被告は起訴内容を認め、被告人質問では「活動20周年に向かう中で『My Way』がヒットしたときにもなかったほど多忙で、プレッシャーへの弱さから隙間時間でリフレッシュしたいと思い使用した」などと述べていました。

また、日本武道館でのライブが6日後に迫る中で現行犯逮捕されたことについて、「車の中から武道館を見て顔面蒼白になった悔しかったし、悲しかった」などと述べ、ファンなどに向け謝罪しています。

検察側は、「違法薬物との結びつきが根深く再犯の可能性も認められる」などとして、拘禁刑2年を求刑した一方で、弁護側は執行猶予つきの判決を求めていました。