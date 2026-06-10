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元刑事が鳴らす司法の警鐘！旭川女子高生殺人事件「求刑27年」の裏にある永山基準と相場主義の限界

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「【旭川女子高生・殺人事件】内田梨湖被告・求刑27年は妥当か？遺族の慟哭／元刑事が解説」を公開した。動画では、旭川女子高生殺害事件で内田梨湖被告に求刑された「懲役27年」について、被害者遺族の悲痛な思いを紹介しつつ、司法の判断基準と国民感情の乖離に対して強い疑問を呈している。



動画の前半で小比類巻氏は、被害者の父親が法廷で読み上げた意見陳述を全文紹介。愛娘を奪われた絶望や、内田被告を指差して「あいつを、あいつを私の娘の望む判決を下してください」と法廷で慟哭した様子を伝え、遺族の無念に深く寄り添った。その上で、「なぜ懲役27年なのか。なぜ無期懲役ではないのか」と検察の求刑に対する違和感を表明。長時間にわたる凄惨な監禁や、橋の上から突き落とすという極悪非道な犯行態様を挙げ、「これだけの罪を犯した人間に、さらなる重い刑罰を科すべきではないか」と怒りをにじませた。



さらに、求刑が27年となった背景として、日本の司法における「永山基準」の存在を解説。被害者が1人であることなどから有期刑の“相場”に収められた可能性を指摘しつつも、「法理論と一般的な感情は切り離して考えるべきだとしても、国民感情として納得がいかない」と断言。殺意を否認し反省の色が見えない内田被告に対し、「27年という時間は、一瞬たりとも痛くなく、早く出たいと思い続けるだけの時間になりかねない」と危惧を示した。



動画の終盤、刑期を満了して内田被告が50歳で社会に復帰する未来に触れ、「そんなところに私たちの国民感情を介入させる余地はないのでしょうか」と提言。過去の判例や法理論の相場に縛られ、被害者や国民の感情が置き去りにされがちな現在の司法制度に対し、元刑事としての悲痛な思いを投げかけて動画を締めくくった。