宮舘涼太、本木雅弘に言われた衝撃の「似てるもの」に憤慨→杉本＆河内＆坂東大爆笑「ここが海にしか見えない」
Snow Manの宮舘涼太が、8日放送のTBS系バラエティー『幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜』（後10：00）に出演。共演者たちと“似ているもの”の話で盛り上がった。
【写真】宮舘に似てる？本木雅弘が「似てる」と評した衝撃の“魚”（写真下部）
同番組は芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼び、どんな会になるのか、をのぞき見る新ドキュメント＆トーク番組。2回目の放送となる今回は本木雅弘が幹事に指名され、杉本哲太、河内大和、宮舘、坂東龍汰が集結した。
本木と杉本が、河内のことを「何度も言ってるけど、ある種このお顔の美しさっていうか立派さが、高倉健さんとか…」「俺はね、ちょっと仲村トオルさんに似てると思った」と絶賛。照れる河内を横目に、宮舘は「めちゃめちゃいいじゃないですか！俺、マンボウですよ（笑）」と言い、テロップで「宮舘涼太 本木から『マンボウ似』と思われている」と補足。本木は「いやいや、もちろん、それは舘さまをいじるネタで考えたのもあるけど、半分本気（笑）」と説明した。
宮舘が「（本木は）ずっとマンボウだなと思いながら2人で芝居してるんですよ」と訴えると、本木は「ダッテー（宮舘）って、昨今の韓流スターみたい。基本的には、美男子。だけどもものすごく整ったわけではなく、ちょっとだけひねってる（笑）」と力説すると、参加者は大爆笑。宮舘は「良くない」と言うも、本木は「そのかわいさで、それをダッテーは自覚してるの」とさらに続けた。
この一連のやり取りに、杉本は「きょう、マンボウって呼んでいい？（笑）」、河内も「そういわれたら、ここが海にしか見えない」とのっかり大爆笑。宮舘も「なんでこの話が一番盛り上がってるの？」と釈然としない様子だったが、爆笑していた。
【写真】宮舘に似てる？本木雅弘が「似てる」と評した衝撃の“魚”（写真下部）
同番組は芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼び、どんな会になるのか、をのぞき見る新ドキュメント＆トーク番組。2回目の放送となる今回は本木雅弘が幹事に指名され、杉本哲太、河内大和、宮舘、坂東龍汰が集結した。
本木と杉本が、河内のことを「何度も言ってるけど、ある種このお顔の美しさっていうか立派さが、高倉健さんとか…」「俺はね、ちょっと仲村トオルさんに似てると思った」と絶賛。照れる河内を横目に、宮舘は「めちゃめちゃいいじゃないですか！俺、マンボウですよ（笑）」と言い、テロップで「宮舘涼太 本木から『マンボウ似』と思われている」と補足。本木は「いやいや、もちろん、それは舘さまをいじるネタで考えたのもあるけど、半分本気（笑）」と説明した。
この一連のやり取りに、杉本は「きょう、マンボウって呼んでいい？（笑）」、河内も「そういわれたら、ここが海にしか見えない」とのっかり大爆笑。宮舘も「なんでこの話が一番盛り上がってるの？」と釈然としない様子だったが、爆笑していた。