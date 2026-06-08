日本テレビ系名物演芸番組「笑点」（日曜午後5時半）が、7日放送され、同日の放送で「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。認定日は番組放送開始からちょうど60年にあたる、2026年5月15日となった。

○…大喜利の前にギネス世界記録認定員の女性が登場し、昇太が「この方はどんな人で何をしにきたのか、考えて下さい」とお題を出した。好楽は「60周年を記念して、新しい座布団運びの方」と回答。山田隆夫（69）は「俺、これしか仕事ないんだよ。ダメダメ」と困り顔を見せて苦笑し、会場を盛り上げた。その後、山田は認定証を舞台に運び、メンバーらと喜びを分かちあった。

＜笑点の歩み＞※敬称略

▼66年5月15日 「金曜夜席」を受け継ぐ形で放送開始。初代司会者は立川談志

▼69年11月9日 2代目司会者に前田武彦が就任

▼70年12日20日 3代目司会者に三波伸介が就任

▼83年1月9日 4代目司会者に五代目三遊亭円楽が就任

▼88年8月28日 同局「24時間テレビ」内で「チャリティー笑点」が初開催。以降毎年恒例に

▼06年1月29日 放送2000回達成

▼同年5月21日 5代目司会者に桂歌丸が就任

▼16年4月30日 「笑点50周年記念スペシャル」公開収録中に歌丸が勇退発表。番組初の「終身名誉司会」へ就任

▼同年5月29日 6代目司会者に春風亭昇太が就任。林家たい平が24時間テレビチャリティーマラソンランナーに決定

▼18年7月22日 歌丸の死去に伴い、肩書きが「永世名誉司会者」に変更

▼20年5月17日 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、9月20日放送分まではリモートを用いて番組を放送

▼26年2月22日 放送3000回到達。特別ゲストにTHE ALFEEが登場

▼同年5月31日 「笑点60周年記念スペシャル」を放送