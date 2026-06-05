主将の遠藤航は大丈夫なのか…モンテレイ２日目の練習も欠席
現地６月４日、北中米ワールドカップに向け、共催国メキシコのモンテレイでキャンプを張っている日本代表が２日目の練習を実施した。
５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚えて途中交代した主将の遠藤航は、初日に続いてトレーニングを欠席。ホテルで別調整となった。
日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長によれば、「回復途中にある」とのことだが、14日のオランダ戦に間に合うのか。故障明けなだけに復帰には慎重さ求められるため、状態が気掛かりだ。
また、DFの瀬古歩夢も前日に続いて途中から別メニューとなった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚えて途中交代した主将の遠藤航は、初日に続いてトレーニングを欠席。ホテルで別調整となった。
日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長によれば、「回復途中にある」とのことだが、14日のオランダ戦に間に合うのか。故障明けなだけに復帰には慎重さ求められるため、状態が気掛かりだ。
また、DFの瀬古歩夢も前日に続いて途中から別メニューとなった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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