歌手でタレント・あのが２３日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、自身の発言で物議を醸しているテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）の騒動について声明を発表。番組の内容や演出について改善や配慮を求めても「不本意な状況」が続いていたと明かし、番組降板を表明した。冠番組のため「番組が終わるということになると思います」とした。

同番組をめぐっては、今月１８日の放送で、あのが嫌いな芸能人としてタレントの鈴木紗理奈の名前を出し、物議を醸していた。鈴木は放送後、自身のインスタグラムで、嫌いな芸能人で実名を出されたことに苦言を呈し「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」と心境を吐露。「普通にいじめやん」と訴えていた。

この騒動に対して、あのは長文を掲載。「あのちゃんねるとは『この表現は嫌です』や『これはゲストの方が大変な思いするからやめてください』など、生意気にも番組を大切に思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やり取りを重ねることがこれまで何度もありました。 それでも改善されず、自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてください というところまで腹割って話させてもらっていました」と、番組側とのやり取り明かした。

しかし「それから番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました。でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と降板を宣言。「企画や質問内容に抵抗しても、変わらず進んでいくことは過去にもありましたが、今回の件も直前まで質問を伏せられ、もちろん特定の名前を出してやろう、など事前に用意できるわけもなく、僕含め出演者全員が変な汗をかきながら場を成立させようと答えましたが、その後に発言した『僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから』という言葉も、オンエア上ではカットされていました」と、自身の発言や提案も却下されたという。

鈴木に対しては「今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです」と騒動を謝罪。「今回のような質問や、暴露系の企画はゲストにも悪いし、僕もやりたくない、やらないでほしいと都度伝えてきましたが、改善される様子が無いので、これ以上はやれないとマネージャーに話していた矢先の今回の件でした。 番組を楽しみにしてくださっていた皆さん、ゲストや関係者の皆さんにはこのような形になってしまいすみませんが、最後まで何卒よろしくお願いします」と締めくくった。

「あのちゃんねる」の公式サイトではこの日、１８日の放送内容について謝罪しお詫び文を掲載。「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした」と、鈴木とあのに対して謝罪した。

【全文掲載】

あのちゃんねるとは「この表現は嫌です」や「これはゲストの方が大変な思いするからやめてください」など、生意気にも番組を大切に思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やり取りを重ねることがこれまで何度もありました。

それでも改善されず、自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてください というところまで腹割って話させてもらっていました。

それから番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました。 でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います。企画や質問内容に抵抗しても、変わらず進んでいくことは過去にもありましたが、今回の件も直前まで質問を伏せられ、もちろん特定の名前を出してやろう、など事前に用意できるわけもなく、僕含め出演者全員が変な汗をかきながら場を成立させようと答えましたが、その後に発言した「僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから」という言葉も、オンエア上ではカットされていました。

今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです。

今回のような質問や、暴露系の企画はゲストにも悪いし、僕もやりたくない、やらないでほしいと都度伝えてきましたが、改善される様子が無いので、これ以上はやれないとマネージャーに話していた矢先の今回の件でした。 番組を楽しみにしてくださっていた皆さん、ゲストや関係者の皆さんにはこのような形になってしまいすみませんが、最後まで何卒よろしくお願いします。