最大57％OFF！Amazon 新生活セールにビジネスバッグや座椅子など1700商品を出品
サンワサプライ株式会社が運営するサンワダイレクト Amazon店は、Amazonで3月31日(火)0:00から4月2日(木)23:59まで開催される「先行セール」及び、4月3日(金)0:00から4月6日(月)23:59まで開催される「Amazon 新生活セール Final」において1700商品が最大57%OFFになるタイムセールを開催する。
セール期間：2026年3月31日(火)0:00〜4月6日(月)23:59
セール会場：https://www.amazon.co.jp/stores/page/D3A841E8-000D-48FB-81D9-96B03ED94334
※ 先行セールの対象製品は、先行セール＜3月31日(火)0:00から4月2日(木)23:59＞、新生活セールFinal＜4月3日(金)0:00から4月6日(月)23:59＞の両方の期間を通じて、セール価格で購入できる。ただし、在庫がなくなり次第終了となる。
■折りたたみデスク（幅65×奥行53×高さ70cm）100-DESKH082M
本製品は使いたい時だけサッと天板を広げて使え、使わない時はスリムに折りたためる省スペース設計の折りたたみデスク。約幅65×奥行53cmのコンパクトサイズで、リビング学習やワークスペース、ちょっとした作業台として便利に活躍する。さらに、折りたたんだ状態でも棚として使える多機能仕様で、キッチンやリビング収納にも対応する。
販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKFQ78KM
セール価格(税込)：10,600円（10%OFF、税込）
■モニターアーム（耐荷重2〜12kg）100-LAC011BK
本製品は片手でスムーズに高さや角度を調整でき、快適な作業環境を実現するスタイリッシュなモニターアーム。17〜40インチのモニターに対応。上下・左右の角度調整や360度回転も可能で、縦画面でも使用できる。ロングリーチ設計でワイドモニターにも使いやすく、デスクを広く使える省スペース設計も魅力だ。配線をすっきりまとめられるケーブルクリップ付きで、機能性と見た目を両立する。
販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZPRDN55
セール価格(税込)：9,980円（33%OFF、税込）
■コンパクト座椅子（6段階リクライニング・ファブリック）150-SNCF033BR
本製品はコンパクトながらしっかり腰を支え、くつろぎ時間を快適にしてくれる使い勝手のよい座椅子。横幅43cm、背もたれ長さ35cmの省スペース設計で、ワンルームやリビングでも邪魔になりにくく、気軽に設置できる。6段階のリクライニング機能付きで、読書やテレビ鑑賞などお好みの姿勢に調整可能だ。さらに、さらっとした肌触りのファブリック生地と、背もたれ・座面に内蔵したウレタンクッションにより、季節を問わず快適な座り心地を実現する。
販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BQQDTNWS
セール価格(税込)：3,580円（20%OFF、税込）
■3WAYトートバッグ（A4/15.6型PC収納）200-BAG172BK
本製品は背負う・手で持つ・肩にかける、3通りの持ち方を使い分けできる便利な3WAYトートバッグ。荷物の量や移動シーンに合わせてスタイルを変えられ、通勤や出張を快適にサポートする。A4ファイルや15.6型ノートPCを収納できるゆったりサイズに加え、小物ポケットやボトルホルダーも備え、荷物をすっきり整理できる。リュックベルトは使わない時に背面へ収納でき、見た目もスマート。機能性と使いやすさを兼ね備えたトートバッグだ。
販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B08NPZHKMD
セール価格(税込)：3,800円（24%OFF、税込）
■オープンイヤーイヤホン（Bluetooth6.1・最大32時間再生）400-BTTWS7
本製品は耳をふさがず周囲の音も確認しながら快適に使え、フィット感も自在に調整できるオープンイヤーイヤホン。上下左右に動く柔らかなイヤーフックを採用し、耳の形に合わせてしっかり装着できる。14.2×5.2mmの大口径ドライバーによる迫力あるサウンドに加え、音漏れを抑えた設計で、通勤や家事、ランニング時の“ながら聴き”にも最適だ。最大約32時間再生、通話対応、Bluetooth 6.1対応で、日常使いから仕事まで幅広く活躍する。
販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMYGKLYZ
セール価格(税込)：6,480円（11%OFF、税込）
＜セール概要＞
【Amazon 新生活セールFinal】
売れ筋商品をはじめとした全1700製品を特別価格で販売する。
セール期間：2026年3月31日(火)0:00〜4月6日(月)23:59
セール会場：https://www.amazon.co.jp/stores/page/D3A841E8-000D-48FB-81D9-96B03ED94334
※ Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標。
■Amazon 新生活セールFinal
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セール期間：2026年3月31日(火)0:00〜4月6日(月)23:59
セール会場：https://www.amazon.co.jp/stores/page/D3A841E8-000D-48FB-81D9-96B03ED94334
※ 先行セールの対象製品は、先行セール＜3月31日(火)0:00から4月2日(木)23:59＞、新生活セールFinal＜4月3日(金)0:00から4月6日(月)23:59＞の両方の期間を通じて、セール価格で購入できる。ただし、在庫がなくなり次第終了となる。
本製品は使いたい時だけサッと天板を広げて使え、使わない時はスリムに折りたためる省スペース設計の折りたたみデスク。約幅65×奥行53cmのコンパクトサイズで、リビング学習やワークスペース、ちょっとした作業台として便利に活躍する。さらに、折りたたんだ状態でも棚として使える多機能仕様で、キッチンやリビング収納にも対応する。
販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKFQ78KM
セール価格(税込)：10,600円（10%OFF、税込）
■モニターアーム（耐荷重2〜12kg）100-LAC011BK
本製品は片手でスムーズに高さや角度を調整でき、快適な作業環境を実現するスタイリッシュなモニターアーム。17〜40インチのモニターに対応。上下・左右の角度調整や360度回転も可能で、縦画面でも使用できる。ロングリーチ設計でワイドモニターにも使いやすく、デスクを広く使える省スペース設計も魅力だ。配線をすっきりまとめられるケーブルクリップ付きで、機能性と見た目を両立する。
販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZPRDN55
セール価格(税込)：9,980円（33%OFF、税込）
■コンパクト座椅子（6段階リクライニング・ファブリック）150-SNCF033BR
本製品はコンパクトながらしっかり腰を支え、くつろぎ時間を快適にしてくれる使い勝手のよい座椅子。横幅43cm、背もたれ長さ35cmの省スペース設計で、ワンルームやリビングでも邪魔になりにくく、気軽に設置できる。6段階のリクライニング機能付きで、読書やテレビ鑑賞などお好みの姿勢に調整可能だ。さらに、さらっとした肌触りのファブリック生地と、背もたれ・座面に内蔵したウレタンクッションにより、季節を問わず快適な座り心地を実現する。
販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BQQDTNWS
セール価格(税込)：3,580円（20%OFF、税込）
■3WAYトートバッグ（A4/15.6型PC収納）200-BAG172BK
本製品は背負う・手で持つ・肩にかける、3通りの持ち方を使い分けできる便利な3WAYトートバッグ。荷物の量や移動シーンに合わせてスタイルを変えられ、通勤や出張を快適にサポートする。A4ファイルや15.6型ノートPCを収納できるゆったりサイズに加え、小物ポケットやボトルホルダーも備え、荷物をすっきり整理できる。リュックベルトは使わない時に背面へ収納でき、見た目もスマート。機能性と使いやすさを兼ね備えたトートバッグだ。
販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B08NPZHKMD
セール価格(税込)：3,800円（24%OFF、税込）
■オープンイヤーイヤホン（Bluetooth6.1・最大32時間再生）400-BTTWS7
本製品は耳をふさがず周囲の音も確認しながら快適に使え、フィット感も自在に調整できるオープンイヤーイヤホン。上下左右に動く柔らかなイヤーフックを採用し、耳の形に合わせてしっかり装着できる。14.2×5.2mmの大口径ドライバーによる迫力あるサウンドに加え、音漏れを抑えた設計で、通勤や家事、ランニング時の“ながら聴き”にも最適だ。最大約32時間再生、通話対応、Bluetooth 6.1対応で、日常使いから仕事まで幅広く活躍する。
販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMYGKLYZ
セール価格(税込)：6,480円（11%OFF、税込）
＜セール概要＞
【Amazon 新生活セールFinal】
売れ筋商品をはじめとした全1700製品を特別価格で販売する。
セール期間：2026年3月31日(火)0:00〜4月6日(月)23:59
セール会場：https://www.amazon.co.jp/stores/page/D3A841E8-000D-48FB-81D9-96B03ED94334
※ Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標。
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