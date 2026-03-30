お笑いタレント東野幸治（58）が29日夜、Xを更新。所属吉本興業が、後輩のお笑い芸人、天竺川原（46）とのエージェント契約終了を発表した件に言及し、笑いを交えていじった。

吉本は29日「双方の協議の結果、2026年3月31日（火）をもって、エージェント契約を終了することになりました」として、川原とのエージェント契約終了を発表した。同日、川原も自身のXなどで直筆の文章をアップし、吉本や関係者への感謝の言葉とともに「新たな道を歩み始めることになりました」「これからは自分自身の手で新しい形のアートやお笑い、そして愛を持って唯一無二の作品を届けていきたいと考えています」などとメッセージを発した。

この流れをうけ、東野は自身のXに「川原〜辞めるの寂しいよ〜円満ちゃうやろ〜 もう2度と会えないよ〜 吉本怖いよ〜 川原も怖いよ〜 みんな怖いよ〜 プペルも怖いよ〜」と笑いも交えつつ、リアクションした。

すると、川原は東野のこのポストを引用し「吉本は最後まで辞めることを止めてくれてました プペルはわからないですが 吉本は怖くありません 深く考えないで そんな事より 僕の大事な友達の ジミーちゃんを頼みましたよ」と返答。東野はそれに対し「ジミーちゃんは吉本が全ての力を使ってなんとかします！2度とNGKに来ないでね(笑)」と返していた。