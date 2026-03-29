3回に155キロを捉えて左越え弾

米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が28日（日本時間29日）、バージニア工科大戦に先発出場し、今季9本目となる本塁打を放った。直近6試合で4発という大暴れに、ファンからは「また進化してる」「頼むからメジャー行ってくれ」と驚きの声が上がっている。

豪快な一発が飛び出したのは、3回1死走者なしで迎えた打席だった。相手投手が投じた96マイル（約154.5キロ）の速球を弾き返し、逆方向となる左越えソロを叩き込んだ。

スタンフォード大野球部の公式X（旧ツイッター）は、「またもやササキ！ 今季9本目、そしてリンタロウ・ササキにとってここ6試合で4本目のホームラン！」と速報。佐々木自身もこの投稿をリポストし、喜びを分かち合った。

大学1年目だった2025年シーズンは52試合に出場して7本塁打を放ったが、今季は前日27日（同28日）の24試合目ですでに昨季を超える8本目を記録。この日の9号で、全米大学体育協会（NCAA）ディビジョン1における日本人最多本塁打記録である、井上心太郎外野手（カンザス州立大）の9本に早くも肩を並べた。

日本の高校通算最多とされる140本塁打を引っ提げて渡米した大砲の止まらない勢いに、SNS上の日本のファンも熱狂している。「今日も佐々木麟太郎がホームラン打ってる」「直近6試合で4HRとかえぐ」「スゲー佐々木麟太郎9号。しかも逆方向」「半端ない」「佐々木麟太郎頼むからメジャー行ってくれ」などと将来を嘱望する声が相次いでいた。（Full-Count編集部）