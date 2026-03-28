球団が公式SNSで詳細を公開した

【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦前にチャンピオンリングの贈呈セレモニーを行った。今回も超豪華なリングとなっており、球団が公式SNSで詳細を公開した。

球団は公式インスタグラムで全容を紹介。大小のダイヤが大量に散りばめられ、中央には球団ロゴ。側面には優勝した年号や選手の名前や背番号もデザインされている。

もう一方の側面には「2025」やワールドシリーズ2連覇を意味する「BACK 2 BACK」と記されていた。リングの上部は開閉式となっており、開けるとシルバーのリングが収められている。チームカラーのブルーの宝石が無数に輝いており、鮮やかなサファイアの存在感も抜群だ。授賞式で受け取った大谷翔平投手ら選手は興味津々の様子で眺めていた。

ケースも豪華使用。内側にはモニター画面があり、映像が流れる仕組みとなっているようだ。

昨年贈呈された2024年シーズンのチャンピオンリングは、大小のダイヤが300個散りばめられるなど、豪華な仕様が話題となっていた。（Full-Count編集部）