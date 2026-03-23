【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★☆☆☆

まわりにいる人に目を向けるとき

新しい出会いより、顔見知りの人、意中の相手との心の距離が縮まっていきそう。愚痴や弱音、重めの相談は仲を深めるプラスの燃料になります。心を開いていくプロセスを恐れないで。

カップルはなんでもお世話をしたり、かまってちゃんな行動をしすぎると相手に距離を置かれてしまうかも。自立した行動を意識してみて。