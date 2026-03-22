フジ『日曜報道 THE PRIME』最終回で“秘蔵映像”流れる キャスター時代の高市首相、マッキンゼー時代の茂木外相、竹村健一氏の姿も
フジテレビの政治討論番組『日曜報道 THE PRIME』（毎週日曜 前7：30）が22日、最終回を迎えた。同番組としては7年、同局では1992年の『報道2001』から34年間にわたって日曜朝に政治討論番を放送してきたが、その歴史に幕を下ろした。
【動画】『日曜報道 THE PRIME』最終回で橋下徹氏が語る
最終回には茂木敏充外相がスタジオ生出演。日米首脳会談の様子を伝えながら、イラン情勢めぐる攻防の舞台裏を明かした。また番組終盤には354回の放送の中で生まれた“生議論”の名場面を振り返った。
梅津弥英子アナウンサーは「今朝でいったん区切りとなります」とし、茂木氏らの秘蔵映像を紹介。茂木氏が「マッキンゼー」に在籍した当時出演したシーンを振り返った。竹村健一氏や、1990年に当時キャスターだった高市早苗現首相の貴重な姿もあった。
後番組として、俳優の谷原章介がMCを務める新番組『SUNDAYブレイク.』（毎週日曜 前7：00※初回のみ前7：30〜）がスタートする。
【動画】『日曜報道 THE PRIME』最終回で橋下徹氏が語る
最終回には茂木敏充外相がスタジオ生出演。日米首脳会談の様子を伝えながら、イラン情勢めぐる攻防の舞台裏を明かした。また番組終盤には354回の放送の中で生まれた“生議論”の名場面を振り返った。
後番組として、俳優の谷原章介がMCを務める新番組『SUNDAYブレイク.』（毎週日曜 前7：00※初回のみ前7：30〜）がスタートする。