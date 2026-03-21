おばあちゃん帰宅時とおじいちゃん帰宅時の、ワンコ2匹の様子を比べてみたら…？あからさますぎる対応の差に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で3万回再生を突破しています。

【動画：おばあちゃんを『熱烈大歓迎』する２匹の犬→おじいちゃんが帰ってくると…あからさま過ぎる『対応の差』】

おばあちゃんが帰ってきた時

TikTokアカウント「tenten.201」に投稿されたのは、トイプードルの「テン」くんと「マロン」くんの、おばあちゃんとおじいちゃんへの対応の違いです。おばあちゃんが帰宅した時には、テンくんもマロンくんも大喜びでお出迎えしてくれたそう。

おばあちゃんに飛びついたり走り回ったりして、「おかえり！」「遅いよ！待ってたんだよ～」と伝える2匹。そしておばあちゃんが床に座って撫でてあげようとしたら、2匹は同時に抱きついて「大好き！」「僕のおばあちゃんだよ！」とばかりに取り合いを始めたとか。愛情たっぷりの熱烈歓迎は、見ているこちらまで幸せな気持ちにしてくれます。

おじいちゃんが帰ってきた時

では、おじいちゃんが帰ってきたら…？なんとテンくんもマロンくんも、全然お出迎えしに行こうとしなかったとか！

その時、テンくんは投稿者さんのそばでリラックス中だったのですが、おじいちゃんが部屋に入ってきても「あ、帰ってきた」というように見るだけ。熱烈歓迎どころか、しっぽを振ることすらせずにくつろぎ続けていたそうです。まさかの塩対応に、「こりゃ可哀想だろ」と投稿者さんも同情してしまったのでした…。

ワンコ2匹の対応の差に爆笑！

テンくんとマロンくんは、おばあちゃんもおじいちゃんも好きとのことですが、おじいちゃんの帰宅よりもおばあちゃんの帰宅の方が何倍も嬉しいようです。ここまで対応に差があると、もはや切なさを通り越して笑ってしまいますね！

この投稿には「じぃじ切ないｗ」「差が凄すぎｗ」「面白すぎますね」「可愛すぎて笑ってしまいました」といったコメントが寄せられています。

テンくん＆マロンくんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「tenten.201」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tenten.201」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。