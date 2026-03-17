パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）
サンワサプライ株式会社は、パソコン・スマートフォンの画面汚れを落として、拭き跡を残さないウェットティッシュクリーナー「CD-WT4KP2（詰め替えタイプ）」を発売した。超極細繊維層と極細繊維層による多層構造により、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し、強力に汚れを落とす。本製品は好評発売中のサンワサプライ製ボトルタイプ（CD-WT4K2/CD-WT4KL2）の詰め替え用だ。お手持ちのボトルを再利用できる。
■パソコン・スマートフォンなどの液晶を清潔に保つ
除菌剤を配合しているので、スマートフォン、タブレットを衛生的に保てる。
■超極細の繊維が汚れを絡めとる
超極細繊維層と極細繊維層による多層構造により、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し、強力に汚れを落とす。
■拭き跡が残らない、クリアな仕上がり
拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げる。
■除菌剤配合&帯電防止剤配合
汚れの再付着を軽減する帯電防止剤配合。除菌剤を配合しているので、衛生的に保てる。
■ボトルはそのまま、中身だけ新しく
お手持ちのボトル「CD-WT4K2（80枚）」「CD-WT4KL2（150枚）」を再利用できる詰め替えタイプ。ゴミの減量化に役立つ。
■拭き跡を残さないウェットティッシュクリーナー「CD-WT4KP2（詰め替えタイプ）」
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除菌剤を配合しているので、スマートフォン、タブレットを衛生的に保てる。
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超極細繊維層と極細繊維層による多層構造により、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し、強力に汚れを落とす。
■拭き跡が残らない、クリアな仕上がり
拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げる。
■除菌剤配合&帯電防止剤配合
汚れの再付着を軽減する帯電防止剤配合。除菌剤を配合しているので、衛生的に保てる。
■ボトルはそのまま、中身だけ新しく
お手持ちのボトル「CD-WT4K2（80枚）」「CD-WT4KL2（150枚）」を再利用できる詰め替えタイプ。ゴミの減量化に役立つ。
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