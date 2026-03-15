伊藤から値千金の3ラン

■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れた。試合を決めたのはウィルヤー・アブレイユ外野手の3ランだった。試合後、「絶好球がきた」と歓喜の言葉を残した。

日本は5-4と1点リードの6回、昨年の沢村賞投手の伊藤大海をマウンドに送った。しかし連打でピンチを背負うと、アブレイユに高めのフォーシームを捉えられた。飛距離409フィート（約124.6メートル）の一発に、伊藤はうなだれるしかなかった。

その後もリードを広げたベネズエラ代表は9回、大谷翔平投手を打ち取って歓喜の勝利を迎えた。アブレイユは試合後、米放送局「FOXスポーツ」に出演。逆転弾を振り返った。

「あの瞬間は興奮したよ。犠牲フライで同点にしようと思っていた。絶好球がきた。とてもいいコンタクトができた」「ボールが飛んでったよ！」とご満悦の様子。2球目の高めの直球を打ち損じたが、「（本塁打を打った）あの球がきたとき、『あの球を2回も見逃す訳にはいかない』と、思った。集中力を高めて、あの球を狙って、いい打球を打とうと思った」と、アジャストしたことがホームランに繋がったようだ。（Full-Count編集部）