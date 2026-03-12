「KASHIYAMA」×伊勢丹新宿店ファインクローズ共創「KASHIYAMA PREMIUM 」WOMENデビュー。女性のためのプレミアムライン
オンワードパーソナルスタイルは、オーダーメイドの「KASHIYAMA」において、女性のためのプレミアムラインとして、伊勢丹新宿店本館3階ファインクローズ（三越伊勢丹）と共創し、「KASHIYAMA PREMIUM （カシヤマ プレミアム）」WOMENをローンチ。3月4日に伊勢丹新宿店本館3階 ファインクローズ／パーソナルラボ／オーダースーツにて新店舗をオープンしました。
■「KASHIYAMA」が伊勢丹新宿店ファインクローズと初共創
近年、女性の就業率や管理職比率の上昇、働き方やライフスタイルの多様化を背景に、スーツはビジネスシーンに限らず、より幅広い場面で求められる存在へと変化しています。
こうした価値観の変化を受け、「KASHIYAMA」でも2024年頃からウィメンズ向けのスーツラインが注目を集め、クラシックスーツカテゴリ（ウール素材）の2025年度上期売上が前年比176％ 、2024年度の女性の新規売上が前年比155% 、リピーター売上が前年比127% と、ウィメンズ市場で顕著な成長が見られています。
今回「KASHIYAMA」は百貨店の顧客層に注目し、女性のライフスタイルや価値観の変化を最前線で捉えてきた伊勢丹新宿店ファインクローズと共創します。
”装いのルールは守りながらも自分らしさを表現できる女性のためのオーダースーツ”を目指し、あらゆるキャリアシーンに寄り添う「KASHIYAMA PREMIUM 」WOMENを展開。
オンワードが創業100周年を目前に控え、これまで培ってきたオーダースーツづくりの知見を基盤に、ブランドの短納期・高品質という強みと、伊勢丹新宿店のオリジナルスタイリングサービス“マッチパレット”（3Dスキャンの計測データをもとに体型タイプに合わせた似合うファッションを提案）で蓄積した約1.5万人分の計測データや、顧客インタビュー、店頭スタイリストの声などの深い個客理解を掛け合わせ、多様化するウィメンズニーズを捉えた新しいオーダースーツを提案し、「KASHIYAMA」とは異なる新たな価値を提供します。
■「KASHIYAMA PREMIUM」 WOMEN 商品ラインナップ
◇＜ジャケット＞ 価格：63,800円〜
ジャケットは4モデル、パンツとスカートはそれぞれ2モデルから選べます。
ノーカラーセミダブルジャケット
女性らしさと程よいモード感を併せ持つノーカラージャケットです。
ダブルブレストジャケット
肩に掛けた際の後ろ姿まで美しく映える、着こなしの幅を広げるダブルジャケットです。
テーラードジャケット
見た目の美しさと快適な着心地を両立したシングルジャケットです。
ビッグシルエットテーラードジャケット
ラペルとボタンの位置にもこだわったロング丈シングルジャケットです。
◇＜パンツ＞ 価格：40,700円 〜
ストレートパンツ
脚が美しく見える洗練されたバランスのストレートパンツです。
ワイドパンツ
動きやすさと上品さを兼ね備えたセミワイドなシルエットパンツです。
◇＜スカート＞ 価格：35,200円〜
タイトスカート
身体のラインを拾いすぎない美しいフォルムのタイトスカートです。
ペンシルスカート
シャープなシルエットでモードな印象のロング丈のペンシルスカートです。
■オープンキャンペーンについて
オープンを記念し、「伊勢丹新宿ウィメンズ店」にてオーダースーツを購入したユーザーに、裏地やボタンなどのオプション1箇所が無料となるキャンペーンを実施します。この機会にぜひ、利用してみてはいかがでしょうか。
開催期間：3月4日〜3月31日
◇伊勢丹新宿店 ファインクローズについて
伊勢丹新宿店本館3階フロアにて「信頼」と「確かさ」を備え、洗練されたクラス感にあふれるファッションを提案するトラストスタイルと、さりげなく自身を表現できる、匿名感とトレンドを兼ね備えた新しいファッションを提案するコンテンポラリーから成るゾーンです。
◇「KASHIYAMA PREMIUM」WOMENについて
◇「KASHIYAMA」について
“オーダーメイドの民主化”を目指し、2017年10月よりオーダーメイドスーツの販売を開始。スーツの価格は33,000円からで、最新のCAD・CAMを導入した大連の自社グループ工場から直接自宅に届けるファクトリー・トゥ・カスタマー（F2C）により、最短1週間での納品を実現しています。
全国にある70店舗に加え、自宅やオフィスへの出張採寸も行っており、2着目からはオンラインストアでのオーダーも可能。
メンズではクラシックスーツ以外に機能性に優れた「コンフォート」、カスタムメイド・セットアップの「EASY」をはじめ、フォー マルウェア、高品質な日本製のオーダーシャツを展開。ウィメンズでは、ジャケット7型、スカート4型、パンツ4型、ワンピース2型のほか、高品質なオーダーシャツ・ブラウスをラインアップしています。
■ショップインフォメーション
「『KASHIYAMA PREMIUM』伊勢丹新宿本館ウィメンズ店」
住所：東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店本館3階
営業時間： 10:00〜20:00
定休日：不定休
展開場所：伊勢丹新宿店 本館3階 ファインクローズ／パーソナルラボ／オーダースーツ
※3月4日〜3月10日の期間で、POPUPも開催します。
問い合わせ先：070-5543-4132
備考：混雑時は予約者を優先して案内します。簡単便利な来店予約の利用がおすすめです。
店舗の詳細はこちら：https://kashiyama1927.jp/shop/31452.html
KASHIYAMAサイト：https://kashiyama1927.jp/
「KASHIYAMA PREMIUM」WOMEN公式サイト：https://kashiyama1927.jp/premium/women/
（エボル）