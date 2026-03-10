「どんどん投手も野手もつぎ込んでいきたい」

■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のチェコ戦に9-0で勝利し、1次ラウンドを4戦全勝で終えた。試合後、井端弘和監督が喜びを語った。

Netflixの番組に登場した井端監督は「4戦全勝できたんですけど、まだまだやらないといけないこともあるかなと思いますし、上がってこないといけない選手もいるかなとは思いますので、あと4日ですかね、向こうに行ってしっかりと調整して仕上げたいなと思っています」と引き締めた。

俳優の渡辺謙さんから「楽な試合はありましたか？」と問われると、「なかったですね」と苦笑い。「初戦は初戦の難しさがありましたし、最後もずっと接戦でっていうところで、苦しい試合ばっかだった」と振り返った。

米国ラウンドでは「甲子園みたいな感じだと思いますので、準々、準決、決勝と、出し惜しみだけはしないように、どんどんピッチャーも野手もつぎ込んでいきたいなとは思ってます」とプランを明かした」。

最後には「一戦一戦、あとは戦うだけなので、日本の国民の皆さんを喜ばせたいなとは思ってます」と優勝を誓った。（Full-Count編集部）