¤³¤ì¤«¤é²¿Ãå¤ë¡©²Ä°¦¤¯Ãå²ó¤»¤ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¥³¡¼¥È
¤É¤ì¤Ë¤¹¤ë¡© ¥³¡¼¥È¤Î¿·Ì¾ÉÊ
Åß¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¡á¥³¡¼¥È¡£¤É¤ó¤ÊÉþ¤Ë¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤â»÷¹ç¤¦¡¢ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¡Ö¤É¤¦Ãå¤ë¤«¡×¤¬¥»¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡£ÇÛ¿§¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤³¤Ê¤·Êý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡£¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹Í¤¨Êý¡×¤Ç¤«¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢Áª¤Ó¤äÃåÊý¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¶Å½Ì¡£
²¿ÃÊ¤Ë¤â½Å¤Í¤¿¥Á¥å¡¼¥ë¤ò²á¤®¤Ê¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë
ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤È¥³¡¼¥È¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¥Á¥å¡¼¥ë¤ò²¿ÃÊ¤Ë¤â½Å¤Í¤¿¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¹õ¤¬Ê¤¤¤½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥ì¥¹´¶¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÍî¤ÁÃå¤Æü¾ï¤Ë¤Ê¤¸¤à²Ú¤ä¤«¤µ¤Ë¡£
¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¤µ¤·¡ÖÃ¼Àµ¤Ê¥°¥ì¡¼¤ò¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ë¡×
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥°¥ì¡¼¥³¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸ÄÀ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥Ë¥Ã¥È¤ÏÇÉ¼ê¤µ¤¬¤Ü¤«¤µ¤ì¤ä¤ï¤«¤¯±Ç¤ë¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ëÁê¾è¸ú²Ì¡£¼ó¸µ¤«¤é¤Î¤¾¤«¤»¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬¥à¡¼¥É¤ò½õÄ¹¡£¥Ü¥È¥à¤Ï¸«´·¤ì¤¿¥Ç¥Ë¥à¤Ç¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤â»Ä¤·¤Æ¡£
¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¾å²¼¤ò¼êÈ´¤¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤Ä¹¤¤¥¦¡¼¥ë¥³¡¼¥È¤ÎÉÊ³Ê
Ä¹¤¤¥³¡¼¥È¤¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÎ®¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½Å¤Í¤Æ¤â¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¡£Ç»¸ü¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÈÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¦¡¢Æ±¤¸¤¯¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÎÏ¤ÇÃÎÀ¤ò¤½¤ì¤È¤Ê¤¯²Ã»»¡£
¡Ê¥³¡¼¥È¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ø¡Ë
¡ÚÁ´24¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ìÍ÷¡Û¢ä¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡Ö²Ä°¦¤¯Ãå²ó¤»¤ë¡×¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¡Ö¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¥³¡¼¥È¤Î¿·Ì¾ÉÊ