特別国会が１８日に召集され、国会首相指名選挙が行われた。衆院では自民・高市早苗氏が３５４票の圧倒的多数を獲得した。

しかし与党が過半数割れ状態にある参院では、１回目投票で高市氏が過半数（１２４）を下回る１２３票に止まり、議場がざわついた。高市氏と中道・小川淳也氏による上位２名の決選投票で、高市氏が１２５票を獲得して勝利した。２回目でも高市氏の票はほぼ伸びず、無効４８票、白票８票が出た。

衆院側が中道に合流した立憲民主と公明は、参院公式では会派議席は立憲会派４０、公明会派２１で合計６１。しかし１回目投票で中道・小川淳也氏には５８票しか入らず、中道設立後に立憲の新代表となった水岡俊一氏（参院議員）に５票が入った。

立憲会派に無所属議員がいることも踏まえても、立憲・公明票が割れた格好。

ネットでも指摘が相次ぎ「えっ」「水岡５票が気になる」「水岡さんに入っている５票は『中道は嫌だ』票？」「水岡５票、誰だよ…」「気になる」「なんで？一本化の約束したんじゃ？」「酷いｗ」「中道既に事実上分裂」「合流拒否組ですか」「水岡５票、小川淳也への造反か」「水岡５票でワロタ、すぐに分裂しそう」「足せば６１票なのに５８票」と反応する投稿が相次いでいる。