犬を叱った結果、ふてくされてしまい…まるで人間の子どものような「哀愁漂う光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で48万5000回再生を突破し、「全身で何か訴えてる」「納得いかないのかなｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：犬を叱った結果、ふてくされてしまい…まるで人間の子どものような『哀愁漂う光景』】

呼ばれても無視

Instagramアカウント「captain_shibadog」に投稿されたのは、叱られた結果ふてくされてしまった柴犬の「キャプテン」の様子。キャプテンは部屋の端っこで、飼い主さんに背を向けてフセをしているよう。

どうやらキャプテンは本気でふてくされてしまったようで、飼い主さんに呼ばれても完全無視を貫きます。キャプテンの背中には、叱られたことへの不満がほとばしっています。

むっくりと起き上がり、どこかへ向かって歩き始めたキャプテン。「機嫌直したのかな？」と飼い主さんが思っていたら、一直線に自分の部屋であるケージへと向かったんだとか。

ケージに入ってふかふかのベッドに横になり、キャプテンは何だかおやすみモード。まるで人間の子どもみたいにふてくされ、部屋に閉じこもりふて寝までしてしまう姿に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

文句が止まらない

寝ているキャプテンの口はむちゃむちゃと動いており、飼い主さんは「多分文句言ってる」とバッチリ見抜いているようです。キャプテンなりの「言い分」もたくさんあるのでしょうか…？

飼い主さんに叱られて、本気でふてくされてしまったキャプテン。全然納得がいっていないことを全身で伝えてくる、確固たる信念を持っているキャプテンなのでした。

投稿には「全身で何か訴えてる」「納得いかないのかなｗ」「意思がしっかりしてる」「アラララ可愛すぎぃ」「本人にも言い分があるんでしょうね」「その後、ご機嫌直ったかしら？」といったコメントが寄せられています。

キャプテンの茶目っ気たっぷりの日常は、Instagramアカウント「captain_shibadog」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「captain_shibadog」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。