【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年2月23日〜3月1日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月23日〜3月1日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『注ぐことで安定します』
｜総合運｜ ★★★☆☆
大事なものに力や気持ちを注いでいかないと落ち着かないようです。満たされなくても、尽くすことなどを継続していくでしょう。仕事や公の場では自分のこだわりや守りたいものをアピールしていきます。それによって余計にライバル視してくる人もいるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手に愛情を注いでいくことで、気持ちがスッキリして来るようです。自分が成長しているような気持ちにもなれます。でも、相手よりは人間的な深みが負けることがあるでしょう。シングルの方は、思っていることをできるだけ隠す人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより自分を曲げる気がないです。
｜時期｜
2月27日 チャレンジしてみる ／ 3月1日 素直な行動を取る
｜ラッキーアイテム｜
橋
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞