沼らせ必至♡【乃木坂46・金川紗耶】が着こなす「ひとり勝ちナイトワンピ」
女子会やサークル飲み、ちょっと特別なディナーデートまで…夜のお出かけこそ、とびきり盛れるワンピで挑みたい♡ そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶をお手本に、視線をひとり占めできる「ひとり勝ちナイトワンピ」をご紹介します。主役になれる1着を、ぜひチェックしてみて♡
金川紗耶のひとり勝ちナイトワンピ
あざと可愛く沼らせちゃお
女子会やサークル飲み、ディナーデートなど、夜遊びはお気に入りのワンピースで過ごしたい♡ 過ごす相手別に、最高に盛れるトキメキワンピをピックアップ。
沼らせ必至なコーデを、やんちゃんがお届けします♡
Cordinate リッチなベロア×映えチュールフリル
シックな黒ベロアにたっぷりチュールで映え♡
胸元のリボンにもキュンとくる、オトナな甘さのベロアミニワンピ。すそに同色のボリュームチュールがたっぷりあしらわれたデザインで、大人っぽく盛れるのがうれしい♡
ピンクの細マフラーをネックレス気分でトッピング♡
ベロアチュールワンピース 27,500円／HONEY MI HONEY 細マフラー 5,600円／ILLIGO（HANA SHOWROOM）バッグ 19,360円／CHRISTINE PROJECT（HANA KOREA）ソックス／スタイリスト私物
ジャケットコート 24,200円 ／COCO DEAL（ココ ディール）
撮影／花盛友里 スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／𠮷粼沙世子（io） モデル／⾦川紗耶（本誌専属）文／本田理恵
金川紗耶