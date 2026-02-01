沼らせ必至♡【乃木坂46・金川紗耶】が着こなす「ひとり勝ちナイトワンピ」

写真拡大 (全3枚)

女子会やサークル飲み、ちょっと特別なディナーデートまで…夜のお出かけこそ、とびきり盛れるワンピで挑みたい♡ そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶をお手本に、視線をひとり占めできる「ひとり勝ちナイトワンピ」をご紹介します。主役になれる1着を、ぜひチェックしてみて♡

金川紗耶のひとり勝ちナイトワンピ

あざと可愛く沼らせちゃお

女子会やサークル飲み、ディナーデートなど、夜遊びはお気に入りのワンピースで過ごしたい♡ 過ごす相手別に、最高に盛れるトキメキワンピをピックアップ。

沼らせ必至なコーデを、やんちゃんがお届けします♡

Cordinate リッチなベロア×映えチュールフリル

シックな黒ベロアにたっぷりチュールで映え♡ 

胸元のリボンにもキュンとくる、オトナな甘さのベロアミニワンピ。すそに同色のボリュームチュールがたっぷりあしらわれたデザインで、大人っぽく盛れるのがうれしい♡

ピンクの細マフラーをネックレス気分でトッピング♡

ベロアチュールワンピース 27,500円／HONEY MI HONEY 細マフラー 5,600円／ILLIGO（HANA SHOWROOM）バッグ 19,360円／CHRISTINE PROJECT（HANA KOREA）ソックス／スタイリスト私物
ジャケットコート 24,200円 ／COCO DEAL（ココ ディール）

撮影／花盛友里 スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／𠮷粼沙世子（io） モデル／⾦川紗耶（本誌専属）文／本田理恵

金川紗耶