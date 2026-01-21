背番号18の重圧を語る宮城に「返還しろ」

ドジャースの山本由伸投手が20日に公開されたオリックスの公式YouTubeチャンネル「BsTV」に出演。背番号「18」を引き継いだ後輩に「返還しろ」と毒舌を連発し、笑いを誘った。

この日、宮城大弥投手が生ビールを頼むと、先制“口撃”。24歳の左腕に対し「飲めんの？」「成人した？」と“お子ちゃま扱い”で笑わせた。

さらに話題は「今年（2025年）を振り返って」というテーマに。宮城は2025年、負傷離脱もあり、7勝止まりだった。山本は「どうやった？ 何か月休んだ？」と早速厳しい質問を投げかけた。宮城が「悔しい結果になってしまって……」と話し始めたが、「食べとくから喋って（笑）。終わったら呼んで」とイジリが炸裂した。

その後、宮城が「18番の責任が大きすぎました」というと、「返還しろ」と容赦ない一言。後輩に“畜生ぶり”を発揮していた。これにはオリックス時代からのファンも「由伸は由伸のまんまで泣けた」「イジり始めるとイキイキするところもほんと変わってない」「ずっとそのままの由伸でいてくれ」「今でもオリックスのこと気にかけてくれてるとこマジ最高です」と懐かしさを感じていた。（Full-Count編集部）