¡Ö¤â¤Ï¤ä¥À¥¹¥­¥ó¤Ï¥É¡¼¥Ê¥Ä²°¡×¶ÈÀÓ¹¥Ä´¡Ö¥ß¥¹¥É¡×¤ÎÃÏ°Ì¤¬¤±¤Ã¤·¤ÆÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡Ô¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³¡Õ

³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¹¥¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¡¢ÄÌ¾Î¡È¥ß¥¹¥É¡É¤Î¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤À¡£
Æ±¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦ÎëÌÚÀ¶°ì»á¤¬ËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë´¶Æ°¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò·èÃÇ¡£Åö»þ¡¢»ñËÜ¶â¤ÎÌó2ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë·ÀÌó¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢1971Ç¯4·î¡¢ÂçºåÉÜ¡¦Ì§ÌÌ¤ËÂè1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é55Ç¯¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤¬¹ñÆâ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¸À¤¨¤Ð¥ß¥¹¥É¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ÏÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆ±¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥É¡¼¥Ê¥Ä°ìÅÀ½¸Ãæ¤Ç¥À¥¹¥¥ó¤Î¡Ö²Ô¤®Æ¬¡×¤Ë
¥À¥¹¥¥ó¤ÎÄ¾¶á¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë¤Î·è»»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï¢·ëÇä¾å¹â¤Ï1888²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¡Ü5.6¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¡Ü43.0¡ó¤ÎÂçÉýÁý¤È¤Ê¤ë73²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥¢»ö¶È¤Ç¤¢¤ëÀ¶ÁÝ´ØÏ¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ë¬ÈÎ¥°¥ë¡¼¥×¤â¹¥Ä´¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¶ÈÀÓ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ê°Ê²¼¡¢¥ß¥¹¥É¡Ë¤ò¼çÎÏ¤È¤·¤¿¥Õ¡¼¥É»ö¶È¤À¡£
¥ß¥¹¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¦Æ³Æþ¤ä½ÐÅ¹¶¯²½¤ËÃíÎÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Á´Å¹Çä¾å¹â¤¬Áý²Ã¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁÅ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¶ºàÎÁÇä¾å¡¢¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£Çä¾å¤â¿Ä¹¤·¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°´ü¤«¤é16²¯±ß¡Ê¡Ü23.7¡ó¡ËÁý²Ã¤Î86²¯±ß¤ËÃåÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤ËÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ·²¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤È²Á³Ê²þÄê¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÍèÅ¹µÒ¿ô¡¢µÒÃ±²Á¤È¤â¤ËÁ°´ü¤ò¾å²ó¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢1Å¹ÊÞÅö¤¿¤ê¤ÎÇä¾å¹â¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¡£¤¯¤ï¤¨¤Æ¿·µ¬½ÐÅ¹¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Á´Å¹¹ç·×¤ÎÇä¾å¹â¤âÁ°´ü¤ò¾å²ó¤Ã¤¿·Á¤À¡£
³Î¤«¤Ë¥À¥¹¥¥ó¤ÎÇä¾å¹â¹½À®Èæ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤êË¬ÈÎ»ö¶È¤¬57.4¡ó¤ÈÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡ÖÌÙ¤±¤ëÎÏ¡×¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¥ß¥¹¥É¤¬²Ô¤®Æ¬¤Ê¤Î¤ÏÎòÁ³¡£Æ±»ö¶È¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ï¡¢Ï¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Õ¡¼¥É»ö¶È¤òºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤â¡¢³Î¤«¤Ë¤È¤ó¤«¤Ä¶ÈÂÖ¤Ê¤É¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ß¥¹¥É¤¬Çä¾å¹â¤Î96.5¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î³°¿©¶ÈÂÖ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÊ¬»¶¤Ê¤É¤ÇÀ¸¤¸¤ë¥à¥À¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÈÁªÂò¤È½¸Ãæ¡É¤Ç»ö¶È¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¥À¥¹¥¥ó¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥É¤Î°ìÅÀ½¸Ãæ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ð±Ä¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¹¥¶ÈÀÓ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¥É¡¼¥Ê¥Ä»Ô¾ì¤Ç9³ä¤Î¥·¥§¥¢¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÍýÍ³
¥ß¥¹¥É¤ÎÀª¤¤¤Ïº£´ü¡Ê2026Ç¯3·î´ü¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´Å¹¥Ù¡¼¥¹¤ÇÅ¹ÊÞÇä¾å¹â¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¡Ü3.7¡ó¡Ë¡¢´ûÂ¸Å¹¥Ù¡¼¥¹Å¹ÊÞÇä¾å¹â¡Ê¡Ü1.2¡ó ¡Ë¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤âÁ°Ç¯9·îËöÈæ ¤Ç¡Ü27Å¹¤È³Î¼Â¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¤Ç1057Å¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÅ¹µÒ¿ô¤³¤½¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µÒÃ±²Á¡ÊÆ±¡Ü4.6¡ó¡Ë¤¬²Á³Ê²þÄê¤Î¸ú²Ì¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾å¹â¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥¹¥É¤¬ÁÏ¶È55¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£µÇ°¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¿·¿©´¶¤Î¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÍèÅ¹Â¥¿Ê¸ú²Ì¤Ê¤É¤ÇÇ¡¼Â¤ËÁý¼ý¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä»Ô¾ì¤ÇÌó9³ä¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥ß¥¹¥É¤Î¶¯¤ß¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¼êºî¤ê¤µ¤ì¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤ÊÉÊÂ·¤¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¼Ò¤È¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤ä¡¢Ä«¿©¡¦¥é¥ó¥Á¸þ¤±¤Î¡Ö¥ß¥¹¥É¥´¥Ï¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤¿©¤ÎÄó°Æ¤ÇÈþÌ£¤·¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¾ï¤ËÄÉµá¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥ß¥¹¥É¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤È¤·¤Æº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç°ûÃã¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÆÏÂÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤â»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì£³Ð¤ÈÉÊ¼Á¤ò¸¦µæ¤·¡¢¤·¤«¤â²Á³Ê¤Î¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ëÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ê¤ª¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥Á¼ûÍ×¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¶¥¹çÅ¹¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¿·¤¿¤Ê¿©¤Î²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤·Â¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¡½¡½ÀáÌó»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤âÓÏ¹¥ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¹¥Ä´¤ÊÈÎÇä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥ß¥¹¥É¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥ß¥¹¥É¤â¡¢²áµî¤ËÅ¹ÊÞ¿ô¤¬·ã¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í«¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤Ê¤¼¥ß¥¹¥É¤Ï°ìÅÙÂçÎÌÊÄÅ¹¤È¤¤¤¦¶ì¶¤Ë´Ù¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤é¸«»ö¤ËV»ú²óÉü¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡£¤Ä¤Å¤¯¡Ú¸åÊÔµ»ö¡Û¡Ø¡Ö100±ß¥»¡¼¥ë¤ò¼Î¤Æ¤¿¡×¥ß¥¹¥É¤ÎÂçµÕ½±»Ï¤Þ¤ë¡Ä¡Ô200Å¹ÊÞÂçÎÌÊÄÅ¹¡Õ¤«¤é´ñÀ×¤ÎV»ú²óÉü¤ò¿ë¤²¤¿¥ï¥±¡Ù¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¡£
