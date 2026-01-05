女優の伊藤歩（４５）が５日、インスタグラムで、俳優・細谷祐介（３１）との結婚を発表した。

「いつも応援してくださっている皆様へ」とし、「御報告 新年あけましておめでとうございます。平素より格別のお引き立てを賜り、心より御礼申し上げます。私事ではございますが、私共、細谷祐介と伊藤歩は、約二年間の交際を経て、入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。

「お互いを知り合っていく中で、信頼し合い、高め合い、そして何より一番の理解者でいられると確信し、結婚する運びとなりました」とし、「これまで公私にわたり温かくお力添えをいただきました皆様に、心より感謝申し上げます。皆様のご指導とご支援があってこそ、今日まで歩んでくることができました」と伝えた。

「未熟な二人ではございますが、皆様への感謝を忘れることなく、これまで以上に一つひとつの仕事に真摯に向き合い、精進してまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづり、「最後に、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。伊藤歩」と結んだ。

伊藤は１０代の頃から数々の映画やドラマに出演。フジテレビ系ドラマ「昼顔〜平日午後３時の恋人たち〜」（１４年）では夫に不倫される妻を演じ、嫉妬と憎悪を帯びた女性の狂気を迫真の演技でみせて注目を集めた。２４年１月３１日付けでセブンスアヴェニューを退所。同年２月にツインプラネットに所属したと報告していた。