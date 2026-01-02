なじみの定食屋さんで「卵かけご飯定食（450円）を1000円ぐらいにアレンジしてください」と注文したところ、予想を遥かに超える豪華な定食となって運ばれてきたというエピソードがThreadsに投稿され、大きな話題となりました。



【写真】豪華すぎる「卵かけご飯定食」

投稿したのは、SNSでペットとの日常を発信している、ぶりしょの5円くん（@5yen_goen）。お店の粋な計らいと温かい交流に、「1000円定食じゃない あなたへの愛で増やしてある」「こんなお店があってうらやましい」など驚きや羨望の声が集まりました。



今回の投稿に至ったのは、行きつけの定食屋さんで気になっていた「卵かけご飯定食」を初めて注文したことがきっかけでした。普段からこの定食屋に週3〜4回の頻度で通っており、投稿した週は毎日利用していたそう。店員さんも常連ぶりを知っており、投稿主さんが来店すると、「彼氏」「秋刀魚のお兄さん」「梅干しの人（梅干しの変化に気づいて指摘したことから）」など特別なニックネームで呼びかけることもあるのだとか。



「通い詰めているお店なので、メニューはそこそこ食べてきました。ただ『卵かけご飯定食』は気になっていたものの、450円という値段的に量が足りないだろうな…と思って頼んだことがなくて。でも、お母さんのような温かい雰囲気の店員さんたちなので、柔軟に対応してくれそうだな、と。ちょいと頼んでみるか…と考え、『1000円ぐらいにアレンジして』と注文してみたんです」



ユニークな注文をお店の方は快く応じてくれたそうです。そして実際に定食が運ばれてくると、刺身や揚げ物などが加わり、卵かけご飯定食の枠を超えた豪華な内容に、驚きを隠せませんでした。



「『いや、ちょっと待って！？思ってたんとちがう！』って感じで、『豪華すぎるわ（笑）』ってツッコミました」



印象的だったのは、いつもと変わらないお店の料理へのこだわりが感じられたことでした。



「いつも美味しくいただいていますが、今回も期待通り、衣はサクサク、海老はプリプリ！ご飯やお味噌汁、お刺身まで一切手抜きがありません。これほど全てのクオリティが高いお店は滅多にないので、毎回感謝して食べるようにしています」



「このお店は量が多いことでも有名で、食べきれずに残している方も少なくありません。でも店員さんが忙しいのを分かっているので、できる限り残さず食べきるように心がけています。というよりも、あまりの美味しさについ完食してしまうんですけどね」



投稿主さんにこの店の魅力をあらためて尋ねました。



「このお店の店員さんたちからすれば、特別に粋なことをしている…という意識はないと思います。人間味あふれる温かい対応をしているだけ、というか。時にマニュアルがないことへの不快感を覚えるお客さんもいるようですが、みんなが心の余裕や寛容さを持てれば、この温かさがより心地よく感じられるのになぁ、って」



お店の方は高齢のようで、「この居心地の良い独特な空気感を、これからもずっと守り続けてほしい」と締めくくりました。