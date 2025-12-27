ÅìÌî¹¬¼£¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¸½¾õ¡ÄTHE SECOND¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç»¡¤·¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¡¢£²£·Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î£Î£Ï£Â£Ò£Ï£Ã£Ë£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´Ö»á¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÎ¢Â¦¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö»á¤¬¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯Ëö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬¼¤á¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢ÅìÌî¤â¼«¿È¤¬£Í£Ã¤ÈÌ³¤á¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡ºÍ»Õ¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö£Ô£È£Å £Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÀÊ¤Ç¡Ö¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Áí¹ç±é½Ð¤¬¼¤á¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°Å¤¤ÏÃ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦½Å¤¤¶õµ¤¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¡Ö£±ÈÖ¡¢Ç¯Ä¹¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ø¤³¤³¤ÏËÍ¡¢Ê§¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÁÛÄê¤Ç¤ÏÃÇ¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Õ¥¸¤Î¼Ò°÷¤¬Ãæ¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¡¼¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È»¡¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº´µ×´Ö»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó°Ê³°¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤¬µÞÁý¡£¡Ö·ë¶É¡¢¶É°÷¤Î°ú¤È´¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾Êª¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¥¢¥Þ¥×¥é¹Ô¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¤È·ÀÌó¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤Ç¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬£²£°£²£¶Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÅìÌî¤â¡ÖÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡×¤È¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£