“現役東京藝大生”乃木坂46池田瑛紗、“美ワキ＆絶対領域”まぶしい“レゼダンス”に反響「てれぱん最強」「なんて美だ！」「加工なしの本物」
アイドルグループ・乃木坂46の池田瑛紗が、20日までに更新されたグループのインスタグラムに登場。漫画『チェンソーマン』に登場する“レゼ”のコスプレで“レゼダンス”を披露した。
【写真あり】“美ワキ＆絶対領域”まぶしい“レゼダンス”を披露した“現役東京藝大生”乃木坂46池田瑛紗
池田は11月に、自身のインスタグラムで“レゼ”のコスプレを披露し大きな反響を巻き起こしていたが、この日も“美ワキ＆絶対領域”がまぶしい“レゼ”のコスプレ姿で登場。レゼダンスができて嬉しいです ぜひ、見てください byテレサ」というコメントとともに劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌である米津玄師「IRIS OUT」に合わせて、“レゼダンス”する動画を公開した。
池田のキュートなダンス姿に、コメント欄には「てれぱん最強なんです」「美しいです」「2次元の美少女ですか？？？」「なんて美だ！」「これは凄すぎる。加工なしの本物の可愛さ。まいった」などのコメントがあがっている。
