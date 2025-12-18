フジテレビ『酒のツマミになる話』、最終回の内容を発表【ゲスト一覧】
フジテレビは19日、約4年9ヶ月にわたり放送してきたバラエティー『酒のツマミになる話』の最終回「酒のツマミになる話 最終回だから未公開トーク全部出しますSP」（後9：58〜後10：52）を放送する。
【番組カット】ついに最終回⋯テーマをぶつけた川島明
最終回の宴で話題に上がったのは、“花束をもらう瞬間”についての本音。収録終わりやイベント、誕生日やクランクアップなど、節目の場面で手渡される花束。伊藤俊介（オズワルド）は、その光景に対して抱いてきた率直な気持ちを明かしていく。
決して否定したいわけではないが、花束を受け取る側の“その後”まで想像すると、少し考えてしまう瞬間があるという。その感覚に、スタジオからは共感の声もあれば、「やっぱり花をもらうとうれしい」という意見も飛び出す。
犬飼貴丈や花澤香菜ら“花束肯定派”の考え方、當間ローズが語る「花に込められる思い」、さらには近藤春菜の思わぬエピソードまで加わり、トークはみるみると盛り上がっていく！感謝の気持ちをどう渡すのが正解なのか。優しさと笑いが入り混じるトークが展開された。
川島明（麒麟）が切り出したのは、誰もが一度は使ったことのある“小学校の家庭科で使っていた裁縫箱”の記憶。当時は当たり前だったものが、改めて思い返すと強烈な個性を放っていたという。
そこから話題は一気に世代論へ。男子と女子で選ばされていたデザインの違い、なぜか変わらない“男子向けモチーフ”、そして時代とともに変化していく女子側のラインナップ。近藤千尋の鋭い視点や、大悟の少年時代の思い出も重なり、スタジオは懐かしさに包まれていく。
このほかにも、神田愛花、ツートライブ（たかのり、周平魂）、鳥谷 敬、森香澄はじめ、番組を彩ってきた豪華ゲストたちの“ここでしか聞けない素顔”が次々と明らかとなる。
【MC】
千鳥（ノブ、大悟）
【ゲスト】
相川暖花（SKE48）、石田健、伊藤俊介（オズワルド）、犬飼貴丈、岩橋玄樹、ウエンツ瑛士、王林、狩野英孝、川島明（麒麟）、神田愛花、菊地亜美、久保田かずのぶ（とろサーモン）、近藤千尋、近藤春菜（ハリセンボン）、下野紘、鈴木Mob.（煌めき☆アンフォレント）、チャンソン（2PM）、ツートライブ（たかのり、周平魂）、當間ローズ、徳井義実（チュートリアル）、鳥谷敬、中尾明慶、中山優馬、バイきんぐ（小峠英二、西村瑞樹）、花澤香菜、坂東龍汰、正名僕蔵、松倉海斗（Travis Japan）、森香澄、森日菜美、矢井田瞳、屋敷裕政（ニューヨーク）、山田裕貴、リリー（見取り図）、ロングコートダディ（堂前透、兎）※五十音順
