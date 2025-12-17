定年退職は、人生の大きな節目です。現役時代からの解放感とともに、まとまった退職金を手にし、「これからは自分のために生きたい」と夢を膨らませる人も多いのではないでしょうか。しかし、その高揚感のなかで下した決断が、長年連れ添ったパートナーとの関係に決定的な亀裂を生じさせてしまうことがあります。ある夫婦のケースをみていきます。

定年後に「自分の居場所」にこだわった男の末路

「現役時代は、家に帰っても自分の居場所なんてありませんでしたよ。だからこそ、定年後は誰にも邪魔されない、最高音質の空間を持つのが夢だったんです」

そう語るのは、都内の戸建てに住む中山健二さん（65歳・仮名）。40年強、大手メーカーで働き、半年前に定年退職を迎えました。

そこで手にした退職金は2,800万円。直前の月収の40カ月分にあたる金額です。この退職金を使い、自分へのご褒美として、学生時代からの趣味であるジャズ鑑賞のための「オーディオルーム」を完成させました。自宅の離れをリフォームし、完全防音の壁と、プロ仕様のスピーカーを備えた「こだわりの空間」を作り上げたのです。インテリアなどにもこだわり、総額は1,500万円ほどになったとか。

計画段階で、妻からは「老後の資金は大丈夫なの？」「家の修繕も必要なのに」と難色を示されました。しかし、中山さんはこう押し切りました。

「俺は40年以上も頑張ってきたんだ。家族のために嫌な仕事も頭を下げて続けてきたんだ。退職金くらい、好きなように使わせてくれよ」

その言葉に、妻はそれ以上何も言わなくなったといいます。中山さんはそれを「理解してくれた」と受け取りました。

そして完成の日。重厚な防音ドアのなかで、中山さんはお酒を片手に、美しい音色に酔いしれました。至福の時間。しかし厳密にいうと、そんな時間は離れにいるときだけで、母屋に戻ると重苦しい空気が立ち込めています。

「防音室にいるときは最高なんです。でも母屋に戻ると……空気が重いというか。妻は家にいるんですが、私と目を合わせようとしないんです」

以前なら「ご飯できたわよ」と声がかかりましたが、今は中山さんが母屋に行くと、テーブルの上にラップをかけた食事が置かれているだけ。妻はリビングでテレビを見ていますが、中山さんが話しかけても「ああ」「そう」と生返事が返ってくるのみで、全然口をきいてくれない。たまらず「最近、冷たくないか？」と尋ねた中山さんに、妻は笑みも怒りも見せず、淡々と答えたといいます。

「あなたは自分だけ頑張ってきたみたいなことを言っていますが、私だって頑張ってきました。あなたはご褒美で1,500万円をかけて自分の居場所を作った。私も自分のご褒美に自分だけの時間を楽しんでいるんです。お互い、好きなことをして生きていきましょう」

1,500万円かけた防音室は外の雑音を遮断すると同時に、夫婦関係も完全にシャットダウンしてしまったようです。

「結婚して40年。夫婦仲は今が最悪ですよ」

「退職金は頑張ってきた自分へのご褒美」の意識が招く夫婦の不和

定年を迎えた夫と、支えてきた妻。熟年夫婦の間で起こりがちな「報われ方の不均衡」は、よくあるパターンです。夫側は「40年間の労働＝金銭的報酬（退職金）」を得て、それを自分の功績として形に残そうとします。しかし、妻側にとっての40年間は、家事や育児という「無償労働」の積み重ね。夫が退職金を「俺のもの」と主張し、自分だけの楽しみに巨額を投じた瞬間、妻は「私の40年は何だったのか」という虚無感に襲われるでしょう。

【大卒サラリーマン勤続年数別・平均退職金】

勤続20〜24年：1,021万円

勤続25〜29年：1,559万円

勤続30〜34年：1,891万円

勤続35年以上：2,037万円

出所：厚生労働省『令和5年就労条件総合調査』

夫婦とはいえ、意識の差があるのは当然のこと。それでも夫婦円満を維持できるかどうかは、「会話の時間」が関係してくるようです。明治安田生命保険相互会社『「いい夫婦の日」に関するアンケート調査』によると、「夫婦仲が円満」と回答した人は78.4％。また「夫婦円満のために必要なこと」としてトップだったのは、「よく会話する」（49.3％）でした。さらに夫婦仲が円満な人の休日1日あたりの会話時間は、約4時間30分に対し、夫婦仲が円満でない人は約50分。実に5倍以上もの開きがありました。

母屋と離れで、それぞれが“自分のための空間”を設けてしまった中山夫婦。関係修復はなかなか難しそうです。

［参考資料］

明治安田生命保険相互会社『「いい夫婦の日」に関するアンケート調査』（2025年）