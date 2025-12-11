¸¶½É¤Î»¨Æ§¤Ë¡È¸÷¤¬º¹¤¹¡É¾¯½÷¤¬¤Ò¤È¤ê¡½¡½Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó°ì¼þ´÷¡¡µìÃÎ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¸ì¤ë¡Ö¥ì¥ó¥º±Û¤·¤Ë¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×Ëº¤ì¤é¤ì¤Ì¤Þ¤Ê¤¶¤·
¡¡12·î6Æü¡¢54ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÆÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é1Ç¯¡½¡½¡£Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Í»Ö¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÈþÊæ¤µ¤ó¤ò¼Å¤ó¤Ç¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯²Ö²Ð¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£º£¤âÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤Ç¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ß°æ¹¯Íº¥«¥á¥é¥Þ¥óÈëÂ¢¤Î1Ëç¡¢±Ç²è¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë»£¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥Ý¥ê¥ó¡×¡õ¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¤ªÊõ¥°¥Ã¥º¤â
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç¤Ï¡ØÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î½¸¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Èà½÷¤ò¼Å¤Ö²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¡¢Æó¿Í»°µÓ¤ÇÈà½÷¤¬¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ëÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¡×¤ÎÁÏ¶È¼ÒÄ¹¡¦»³ÃæÂ§ÃË¤µ¤ó¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬»ý¤Á´ó¤Ã¤¿ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¡É¤ªÊõ¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤¹¤ë²ñ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤·¾®µ¬ÌÏ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò»³Ãæ¤µ¤ó¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Öº£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢'85Ç¯¤ËÈþÊæ¤¬¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò³Í¤Ã¤¿»þ¡¢¼øÍ¿¼°¤Î¸å¤Ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿½Ë²ì²ñ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£2¡Á3¤«½ê¤Ë¤Á¤é¤Ã¤È´é¤À¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¡ÉÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡É¤ÈÈ´¤±¡¢»öÌ³½ê¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¿Æ±ÒÂâ¤äÃç¤Î¤¤¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡ÄÈþÊæ¤ÏÈà¤é¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤«¤éÈà½÷¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬º£Æü¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡É¤Ë¤ï¤«¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤³¤ÎÆü¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡²ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¡É¤È¤Ï¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î»þ¡Éº£ÆüÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê²ñ¤Ë¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢·ß°æ¹¯Íº»á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¸÷¤µ¤¹¾¯½÷
¡¡ÂçÃÏ¿¿±û¡¢Î¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¤éÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò200ºý°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î»¨»ïÉ½»æ¤ä¹¹ð¡¢CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë·ß°æ»á¤Ë¡¢Èà½÷¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö'80Ç¯Âå¤ÎÁ°È¾¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¤ÎÁ´À¹´ü¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÈËÍ¤Ç¸¶½É¤ÎÃÝ¤Î»ÒÂ²¤ò»£¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÝ¤Î»Ò¤ÎÃæ¤Ë¡¢²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£²¿¿Í¤«»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÊâÆ»¶¶¤Î¾å¤«¤éÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤Î¿Í¤´¤ß¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Õ¤È200¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤Àè¤Ë¡¢¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ß°æ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¸å¸÷º¹¤¹¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸«¼º¤¦¤Þ¤¤¤È¡¢¶î¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¡É¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¿Í¤Î¾¯¤Ê¤¤ÌÚ±¢¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¥«¥Ã¥³¤è¤¯´¬¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤³¤ÎÈþ¾¯½÷¤Ï¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÉÃæ»³ÈþÊæ¤Ç¤¹¡É¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤Î»þ¡¢¤¹¤Ç¤Ë»³Ãæ¤µ¤ó¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÈþÊæ¤µ¤ó¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¿Íµ¤¤¬½Ð¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ß°æ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö»£¤ê»Ï¤á¤Æ¤Í¡É¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¤ÏÁÇ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤É¤³¤«»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡© ¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤¨´¶ÀË¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é»Ø¼¨¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â»£±Æ¤Ç¤¤ë¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥é¥¯¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î½÷¤Î»Ò¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Î°Õ¿Þ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÈï¼ÌÂÎ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡1985Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤Î¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¾¯½÷Ìò¤È¤·¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖC¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£ºÆ²ñ¤Ï¡¢¸¶½É¤Ç¤Î»£±Æ¤«¤é¿ôÇ¯¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÈà½÷¤ò»£±Æ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¸þ¤³¤¦¤«¤é¡É¤¢¤Î»þ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
¹û¤ì¤ëÌÜÎÏ
¡¡¤½¤Î¸å¤âÈþÊæ¤µ¤ó¤ò´öÅÙ¤È¤Ê¤¯»£±Æ¤·¤¿·ß°æ¤µ¤ó¡£Èï¼ÌÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¡ÉÌÜÎÏ¡É¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼±Û¤·¤ËÌÜ¤¬¹ç¤¦¤À¤±¤Ç¹û¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¤ï¤ê¤ÈÊªÀÅ¤«¤Ê»Ò¡£¤¿¤À¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ë¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¡ÉÃæ»³ÈþÊæ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡·ß°æ¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿¡ÈÃæ»³ÈþÊæ¡É¤Î¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡¢¸¶½É¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤âÆ¬¤ÎÃæ¤Ë±ÇÁü¤È¤·¤ÆÁ¯Îõ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì»þ´ü¤Ï¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤ÎÈà½÷¤Î¼Ì¿¿¤È¤«»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÊÑ¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤À¤±µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂç»ö¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤É¤³¤«¤ËÊ¶¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃµ¤·¤Æ¤âÃµ¤·¤Æ¤â¡¢½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¡¢²¿ºý¤â¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Î»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¤â¤·ÈþÊæ¤µ¤ó¤ò¤â¤¦1ÅÙ»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤Î»³Ãæ¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÉÃæ»³ÈþÊæ¡É¤òºî¤ê¤¢¤²¤¿2¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ËÍ¤¬»³Ãæ¤µ¤ó¤È¤³¤ó¤Ê¤ËÃç¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡¢Èà½÷¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î½¸¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Ç¼«Ëý¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤»¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢»þ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¸Á°¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î½¸¤¤¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë40Âå½÷À¤Ï¡¢
¡ÖµîÇ¯¤Î¤¢¤ÎÆü¡¢Î×»þ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÎ®¤ì¤¿ë¾Êó¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤À¤È¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Å»öÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸å¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢à¥¦¥½¤À¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥¦¥½¤Àá¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È½¸¤Þ¤ë¤È¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢º£Æü¤ÏÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¦¤Ã¤¹¤éÎÞ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥óÃ£¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»³Ãæ¤µ¤ó¤â¡¢ÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¡£
¡ÖÀäÂÐ¡¢ÈþÊæ¤Ï¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤½¤³¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤¦Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤éÒì¤¤¤¿¡£ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬ËÂ¤¤¤À¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Îå«¤Ï¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼¬ÅÄÌ
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô