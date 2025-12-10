今回は、夫に家出宣言をした妻が、夫にありえないことを言われたエピソードを紹介します。

夫にこれ以上耐えられない…

「もともとモラハラ気質だった夫ですが、子供が生まれてそれがさらに悪化。子供がぐずって大変なときも、『メシが手抜きすぎだろ？』『今すぐもっとちゃんとまともなのを作れよ』と暴言を吐いてくる始末で……。でも夫は自分で食事を作るなど家事をする気は一切ないんです。

で、そんな夫に耐えながら生活していましたが、あるとき子供が体調を崩し、看病にあけくれてご飯を作れずお弁当を出したら、夫は激怒。そしてその翌日、子供の体調が回復したので、子供を連れて実家に帰ろうとしたら、『俺のメシはどうするんだよ！』と怒ってきたので、夫にこれ以上耐えられなくなった私は、『今から家出させてもらいます』と宣言。

すると夫は『家出か？ 遊びに行くってことだよな。いいご身分だな』と偉そうな口調で言ってきた上、『外に行くなら俺のビールとワインと日本酒、あとおつまみも買ってきて』と言われたんです。私は夫の買い物をするために家を出るわけじゃないのに……あきれて言葉が出ませんでした」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年2月）

▽ この女性は夫と真剣に離婚したいと思っているそうですが、夫は妻がそれだけ思いつめていることをまったく理解していなさそうですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。