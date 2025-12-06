¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¤Ï¡Ö¥¹¥Èー¥ë¡×¤É¤¦»È¤¦¡©¡ÚGU¡ÛËÉ´¨¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡Ö¤ª¼êËÜ¥³ー¥Ç¡×
Åß¤ÎÁõ¤¤¤¬Ã±Ä´¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ï¡È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¤Î¥¹¥Èー¥ë½Ñ¡É¤«¤â¡£´¬¤¯¤À¤±¤Ç´é¼þ¤ê¤¬±Ç¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Þ¤ÇÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥³ー¥Ç¤Î¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥¹¥Èー¥ë¤Ê¤é¡¢ÂçÈ½¥µ¥¤¥º¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÊÝ²¹µ¡Ç½ÉÕ¤¤ÇËÉ´¨ÂÐºö¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¹¥Èー¥ë¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸ú¤«¤»¤¿¡¢GU¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¤Ç°ìµ¤¤ËÌÀ¤ë¤¯¡ª
¡ÚGU¡Û¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Òー¥È¥¹¥Èー¥ë¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¤Î¥¹¥Èー¥ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅß¥³ー¥Ç¤ò°ì½Ö¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¼çÌò¥¢¥¤¥Æ¥à¡£´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥«¥éー¤¬Æþ¤ë¤À¤±¤Ç·ì¿§´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ùー¥¹¤Î¥¯¥êー¥ó¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤Ë¤âÍ·¤Ó¿´¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÈ½¥¹¥Èー¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ëー¥×¤òºî¤Ã¤ÆÊÒÂ¦¤òº¹¤·¹þ¤à¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë·è¤Þ¤ë¤Î¤¬GOOD¡£ÊÝ²¹µ¡Ç½ÉÕ¤¤ÎµÛ¼¾È¯Ç®ÁÇºà¤Î¥¹¥Èー¥ë¤À¤«¤é¡¢´¨¤¤Æü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÃÈ¤«¤µ¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ã¸¤á¥ï¥ó¥Èー¥ó¤Ë¹õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¾åÉÊ¤Ê²Ú¤ò¥×¥é¥¹
¡ÚGU¡Û¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Òー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥ë¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤Ë¹õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Èー¥ë¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥·¥ã¥ì´¶Éº¤¦Âç¿Í¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¡£¥¹¥Èー¥ë¤Ï¤µ¤Ã¤È¸ª¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÉ¤ì¤ë¥Õ¥ê¥ó¥¸¤ÈÌÜ¤ò¤Ò¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÇÛ¿§¤Ç¤âÃ±Ä´¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Èー¥ë¤È¥«¥éー¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¾®Êª¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥³ー¥ÇÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤Î¤â¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
Writer¡§Anne.M