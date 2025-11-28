周東のスーツにSNS反響

ソフトバンクの周東佑京内野手が26日、都内で行われた「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」に出席。3年連続4度目の盗塁王と2年連続2度目のベストナインを表彰された。SNSではスーツ姿に虜になるファンが続出。「歩き方からスーツの着こなしまで何もかも素敵」「周東氏の色気やばすぎ」とコメントが寄せられた。

周東は今季、度重なる怪我に苦しみながらも96試合で打率.286、3本塁打36打点35盗塁の成績をおさめ、5年ぶりの日本一に貢献した。3年連続となる4度目の盗塁王を獲得し、表彰された。

エンジがかったスーツに赤色のネクタイで登場した周東。楽天の球団公式X（旧ツイッター）には宗山塁内野手、村林一輝内野手にコサージュをつけてあげる優しい一面も見せていた。

試合中とは違う姿にネットも注目。「今年もめっちゃお綺麗で惚れ惚れする……」と言ったコメントのほか「周東選手、去年と同じスーツだけど明らか胸板の厚みが違う」と体つきの変化に気づくファンもいた。（Full-Count編集部）