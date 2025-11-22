西野未姫、１歳娘をおんぶして…奮闘ショットに共感の声
元AKB48でタレントの西野未姫が20日、オフィシャルブログを更新。ぐずる１歳の愛娘・にこりちゃんをおんぶしながら夜ご飯と離乳食作りをこなした“ワンオペ奮闘ショット”を公開し、ママたちの共感を集めている。
この日、『2025/11/20』と題してブログを更新した西野。「おんぶしながら今日の夜ご飯作り&離乳食作り頑張った」とつづり、背中に娘をおんぶした状態でキッチンに立つ自撮りショットを公開。おんぶされたままスヤスヤ眠る娘の姿やコンロには複数の鍋、台には色とりどりの離乳食ストックがずらりと並ぶ“リアルなママの台所”となっている。
娘の状況についても「#娘が激ぐずり」「#抱っこしないと号泣」「#お菓子あげても号泣」「#仕方なくおんぶ」「#おんぶしたらすぐ寝た」と奮闘ぶりを説明し、「ベッドに下ろして起きちゃうよりおんぶで寝ててくれた方が楽だから耐えた」とコメントした。
また、この日の夕食メニューは「もやしとブロッコリースプラウトのサラダ」「鳥せせり」「ほうれん草とベーコンのバター卵炒め」「お味噌汁」「コンソメスープ」 「ツナわかめご飯（大人と子ども兼用・味薄め）」と、栄養バランスの取れた品々。大人は「後から塩をかけて食べる」方式で家族全員が同じメニューを楽しめるよう工夫していることも明かした。
最後は「#頑張ったので寝かしつけはけーにお願いした」と夫へバトンタッチしたといい、「#ゆっくりお風呂に浸かりながら投稿してます」と、ひと息つきながらのブログ投稿だったとつづった。
この投稿にファンから「あら〜がんばりましたね〜」、「沢山のおかず美味しそう〜」、「いつもお料理のレパートリーが豊富で素晴らしい！！」、「にこりちゃんもパパさんも健康的な食事が摂れて羨ましい」、「すご〜い！品数いっぱいでよく出来てる！」、「なんでも出来て尊敬します」、「若くてキレイで子煩悩でステキで 憧れのママさん」などの声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いトリオ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第１子となる長女を出産。育児と仕事を両立しながらバラエティーやSNSなどでも変わらぬ元気な姿を見せている。
