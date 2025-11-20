パンサー尾形、愛娘に″２人きり旅行″即拒否
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが18日、オフィシャルブログを更新。“嫉妬深い”７歳の娘・さくらちゃんと“嫉妬深い”夫・尾形のやり取りを明かし、ファンから反響を呼んでいる。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、あいさんは『ふたりごはん』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日はパパなしご飯なので、、」と切り出し、娘と学童帰りに大好きな蕎麦屋を訪れたことを報告。食事中には尾形からビデオ通話が来たといい「あ！いいなぁ〜ふたりきりで、ずるっー！」「今度パパとふたりでも行こうー！！」と、とにかく“娘とふたりでデートしたいパパ”の可愛らしい様子を伝えた。
また、前日には「旅行２人で行こう！」と娘を誘ったものの、娘からは「ふたりは無理！」とあっさりとお断り。「お蕎麦はいいよ」と娘から尾形に逆提案があったことなどユーモアたっぷりにほのぼのとした親子のやり取りをつづった。
さらに、『遺伝子レベルで』と題して更新したブログでは、娘と尾形の“驚くほど似ている一面”も紹介。「嫉妬深い娘と嫉妬深い夫」と切り出し、シートマスクをしたままのあいさんや指ハートをする娘、優しい笑顔を見せる尾形の密着家族ショットとともに「最近パパの帰りが遅いと鬼電して鬼メールしてるさくちゃん」と最近のエピソードについて触れた。
「どこのだれといるの？！」と尾形に強めに問い詰めるという娘だが、これは「これは良くパパが昔から電話に出れなかった時に言うセリフです。爆」とも明かし、あいさんは「さくちゃんは聞いた事ないのに遺伝子がそうなるのか、、、笑」とまさかの“遺伝”に驚いた様子をつづった。
さらに寝る前の電話に尾形が出なかっただけで「はぁー？なんなの！？なんで電話でないの？ありえないんだけどっ！許さないから！」と怒る娘に、尾形はむしろ嬉しそうに「ごめんー！笑 束縛すごいな！笑」と反応したという。
最後に「親子ってすごいな！！」と思いがけない親子の共通点に驚きつつ、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「さくらちゃんが親離れしちゃう時尾形パパはいじけそう」、「独占欲強火な尾形さん」、「愛が深い」、「遺伝子恐ろしい」、「嫉妬遺伝子 笑」などの声が寄せられている。
