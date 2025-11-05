LE SSERAFIM “初の東京ドーム”２日目公演を無料生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５人組ガールグループ・LE SSERAFIM初の東京ドーム公演『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』の２日目の公演を、11月19日（水）午後５時より国内独占・無料生中継する。
「ABEMA」にて、11月19日（水）午後５時より国内独占・無料生中継が決定した『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』は、５人組ガールグループ・LE SSERAFIMが今年５月から６月にかけて全４都市９公演で開催したワールドツアーの日本公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN』のアンコール公演。アンコール公演は、11月18日（火）、19日（水）の２日間にわたって東京ドームにて開催されることが決定し、２日目の11月19日（水）の公演を、「ABEMA」で国内独占・無料生中継する。
LE SSERAFIMはKIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAEからなる５人組で、BTSなどのグローバルアーティストを多数輩出するHYBE MUSIC GROUPレーベルであるSOURCE MUSICが手掛けるガールグループ。グループ名は「IM FEARLESS」（私は恐れない）のアナグラムで、「世の中の視線に揺らぐことなく、恐れずに前に進む」という自己確信と強い意志が込められている。2022年５月にデビューをしてから実力と人気を証明し続け、数々の楽曲がヒットを記録。世界中から熱い注目を集めている。
そんなLE SSERAFIM初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'』は、2025年４月の仁川公演を皮切りにスタートし、日本の４都市（名古屋・大阪・北九州・さいたま）と、台北・香港・マニラ・バンコク・シンガポール、そしてシカゴやサンフランシスコなど北米地域を含む合計18都市27公演を開催。日本公演は、全４都市９公演で約11万人を動員し、特にさいたま公演では「DIFFERENT」初披露や14名のダンサーを含む大規模な演出など、より一層スケールアップした演出で大きな話題を呼んだ。
日本公演のアンコール公演の開催場所となる東京ドームは、LE SSERAFIMがデビュー当初から目標として掲げてきた夢の舞台だ。メンバーはもちろん、FEARNOT（ファンの総称）にとっても待望となる“初東京ドーム公演”２日目の様子は、11月19日（水）午後５時より、「ABEMA」にて国内独占・無料生中継する。LE SSERAFIMの歴史に刻まれる特別な時間。ぜひリアルタイムでご覧あれ。
また、東京ドーム公演の開催を目前とした11月15日（土）には、LE SSERAFIMの魅力を語る特別番組の無料配信も決定。番組にはFEARNOTである、あの人物が登場…!? 詳細は後日「ABEMA」の公式SNS等で発表予定なので、こちらも併せてチェックを。
（C）SOURCE MUSIC / HYBE JAPAN. All Rights Reserved.
