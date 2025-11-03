日常を憧れのブランドアイテムで彩る♡ コスパ最強の「スキンケアホリデーコフレ」特集
ホリデーコフレシーズンの到来で、今のうちにチェックしておくべき特別感たっぷりの可愛いビジュアイテムが登場！今回は、コスパ最強の「スキンケアコフレ」をご紹介します。憧れのアイテムでスキンケアを特別な時間に変えてみてはいかが？
コスパ最強！おトクで美肌、スキンケアコフレ
ブランドの人気アイテムをぎゅっと集めたスペシャルスキンケアコフレもねらいめ♡
憧れのアイテムで、毎日のスキンケアをちょっと特別な時間に変えちゃおう。
Item 【SK-II】ピテラ™️ ベストコレクション 2025 ホリデーコレクション（発売中）
ブランドのなかでも代表的な「フェイシャル トリートメント エッセンス」が現品の、透明感のある肌がめざせる豪華なコフレが登場。
薬用美白美容液や、リッチな保湿クリームのミニサイズがセットになってライン使いがかなっちゃう！
存在感のあるオリジナルキャラクター“ぴてくま”のベアチャームも可愛い。
憧れのクリアな素肌になれるチャンス
フェイシャル トリートメント エッセンス 75mL（現品）ジェノプティクス インフィニットオーラ エッセンス［医薬部外品］薬用美白美容液 ST 10mLスキンパワー リニュー クリーム 15gSK-II ベア チャーム
Item 【IPSA】アクアキット（11/18発売）
化粧水とマルチオイル、リップ美容液で、冬でも全身うるおっちゃお♡
ファッションブランド「MAISON SPECIAL」とコラボした、スペシャルエディションのコスメポーチがついてくる！
写真のオーロラカラーの他に、ピンク、ブルーから1品選択可能。
MAISON SPECIALとのコラボ！
ザ・タイムR アクア［医薬部外品］200mL（現品）同 アクアオイル15mL（特製サイズ）同 リップエッセンス 4.5g（特製サイズ）コスメポーチ
Item 【SUQQU】アクフォンス スムース リニュー セラム キット（12/1発売）
保湿ケアに特化した「アクフォンス」シリーズ。
角層までうるおいを届け、肌あれなどを防いでくれる先行美容液に加え、化粧水・乳液の基本3ステップでキメの整ったツヤ肌に。
さらにこっくりジェルをプラスして、乾燥知らずのうるツヤ肌を長時間キープしよう。
うるおいで満たしてみずみずしいお肌に
SUQQU アクフォンス スムース リニュー セラム［医薬部外品］50mL（現品）同 ハイドレイティング ローション エンリッチド 30mL（ミニサイズ）同 リプレニッシング フルイド15mL（ミニサイズ）同 ウォーター チューニング ジェル 10g（ミニサイズ）
撮影／林真奈 文／杉山春花