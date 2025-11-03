日常を憧れのブランドアイテムで彩る♡ コスパ最強の「スキンケアホリデーコフレ」特集

ホリデーコフレシーズンの到来で、今のうちにチェックしておくべき特別感たっぷりの可愛いビジュアイテムが登場！今回は、コスパ最強の「スキンケアコフレ」をご紹介します。憧れのアイテムでスキンケアを特別な時間に変えてみてはいかが？

憧れのアイテムで、毎日のスキンケアをちょっと特別な時間に変えちゃおう。

ブランドの人気アイテムをぎゅっと集めたスペシャルスキンケアコフレもねらいめ♡

Item 【SK-II】ピテラ™️ ベストコレクション 2025 ホリデーコレクション（発売中）

ブランドのなかでも代表的な「フェイシャル トリートメント エッセンス」が現品の、透明感のある肌がめざせる豪華なコフレが登場。

薬用美白美容液や、リッチな保湿クリームのミニサイズがセットになってライン使いがかなっちゃう！

存在感のあるオリジナルキャラクター“ぴてくま”のベアチャームも可愛い。

憧れのクリアな素肌になれるチャンス

フェイシャル トリートメント エッセンス 75mL（現品）ジェノプティクス インフィニットオーラ エッセンス［医薬部外品］薬用美白美容液 ST 10mLスキンパワー リニュー クリーム 15gSK-II ベア チャーム