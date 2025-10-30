»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡×¿·¥¥ã¥éÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤Ë·èÄê USËÜ¼Ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¾¡¤ÁÈ´¤¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ½é»²²Ã
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/30¡ÛHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢12·î5Æü¸ø³«¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¡¦¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬À¼Í¥Ì³¤á¤ë¿·¥¥ã¥é
º£²ó¡¢USËÜ¼Ò¤Î¸·Áª¤Ê¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢»³ÅÄ¡£¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÁÏÀß¼Ô°ìÂ²¤Î¸æÁâ»Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÀÏÂ¤Ç¼Ò¸òÅª¤Ê¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¡¦¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¥¤·¤µ¤ÈÉÊ°Ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢½À¤é¤«¤¯¤âÑÛ¤È¶Á¤¯À¼¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ê°ìÂ²¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥¸¥å¥Ç¥£¤ÎÍýÁÛ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¤è¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¤ÆÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ê£»¨¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÆâÌÌ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë±éµ»ÎÏ¤âÉÔ²Ä·ç¤À¡£»³ÅÄ¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤òÊñ¤ß¹þ¤à²¹¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ÈÑÛ¤È¤·¤¿ÉÊ³Ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀ¼¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤È´°àú¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éËÜÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
USËÜ¼Ò¤«¤é¤â¡Ö¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤Î°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤È¤ªÃãÌÜ¤µ¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤Ç¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢¾ï¤Ë¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢Èà¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë³ëÆ£¤¬¸«¤¨»Ï¤á¡¢¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÅ¸³«¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë´°àú¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿ÆüËÜ¸ìÈÇ±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿ÃÃ¼£Ã«»á¤Ï¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ç·Ã¤Þ¤ì¤¿¶¶ø¤Ë°é¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÛµ¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤ò¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¿´¤Î¤Ò¤À¤Þ¤ÇÁ¡ºÙ¤Ë¡¢Åª³Î¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»³ÅÄ¤Î±éµ»¤Ë´¶Ã²¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÎÃ¤·¤²¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ç·Ú¡¹¤ÈÌò¤ÎÍ×µá¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î±Ô¤¤´¶À¤ÈÉ½¸½¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¡¢»þ¤Ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»³ÅÄ¤Î±éµ»¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Á°ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Ï¥¤¥Á´ÑµÒ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º£²ó¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¡Ö¡È¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤À¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Ò¤ä¤Ò¤ä¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤³¤Î2¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ë¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜºî¤Ç¤ÏÁ°ºî¤ò±Û¤¨¤ëºÇÂç¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ð¥Ç¥£¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤Ï¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÁÏÀß¼Ô°ìÂ²½Ð¿È¤Î½ÀÏÂ¤Ç¼Ò¸òÅª¤Ê¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¸æÁâ»Ê¡£¡Ö¤¹¤´¤¯Ã¼Åª¤Ë¸À¤¦¤È¸æÁâ»Ê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ëÇº¤ß¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤Î¹Í¤¨Êý¤È¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¡¢ÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÎÆæ¤ËÍí¤à ¡È½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ç°´ê³ð¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¼ýÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤Ê¤¤¡¢¸æÁâ»Ê¤Ê¤Î¤Ç²º¤ä¤«¤Ë¡¢¤«¤Äµ¤ÉÊ¤â¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ñ¥¦¥Ñ¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤äÀ¼¿§¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿µ½Å¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±»³ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÃÂÀ¸¤ÎÈëÏÃ¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¥¤¥±¥á¥ó¸æÁâ»Ê¤Î¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¡¦¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ç¥£¤ÎÊª¸ì¤Ï¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¤½¤·¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ºÇÂç¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡£Á°ºî¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤È¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤µ¤é¤ËÆæ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¤¬ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¡£
Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹Ì´¤ÎÅÔ»Ô¡È¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡É¡£´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®½é¤Î·Ù»¡´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤È¡¢ÈéÆù²°¤À¤±¤Éº¬¤ÏÍ¥¤·¤¤¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿ÁÜºº´±¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢100Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³¹¤Ë¥Ø¥Ó¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¯¤Ù¤ÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Ææ¤Î¥Ø¥Ó¡¦¥²¥¤¥ê¡¼¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ºÇÂç¤ÎÆæ¤òÁ°¤Ë¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Îå«¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£
Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¾å¸ÍºÌ¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¡¢»°Âð·òÂÀ¡¢¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¡¢Dream Ami¡¢»³Ï©ÏÂ¹°¤é¤¬¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ³Åê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦ÍÛµ¤¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¥Ø¥Ó¤Î»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¡¦¥²¥¤¥ê¡¼Ìò¤È¤·¤Æ²¼Ìî¹É¤Î»²²Ã¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
