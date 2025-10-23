【A4studio】「二郎系ラーメン店」が炎上してもノーダメージな理由…店と「コアな二郎ファン」の独特すぎる関係性

1968年創業の「ラーメン二郎」は、極太麺や厚いチャーシュー、特有の「コール」方式で知られる人気のラーメン店で、全国に44店舗を展開している。近年、二郎系ラーメンの大衆化が進む中、客と店のトラブルがSNSで頻発しているが、これは独自の接客スタイルや文化が背景にあると考えられる。フードアナリストの重盛氏は、こうしたトラブルが逆に二郎ブランドの構築に寄与していると指摘している。（以下、「」内は重盛氏の発言）

記事前編は【「二郎系ラーメン店」の炎上が急増していた…大衆化が生んだ「思わぬ悲劇」】から。

炎上して閉店に追い込まれたケースも……

これまで紹介した蕨市の店や、ラーメン二郎府中店はその後も営業を続けているが、SNS上での炎上がきっかけで屋号を外さなければいけなくなった店も存在する。

2023年、二郎インスパイア系の人気チェーンとして知られる「夢を語れ」の埼玉店の店主は、Xで利用客が《不味い》、《二度と行かない》と酷評したポストに反応。

酷評するポストに対して店主は《もちろんもう二度と来ないでください！》、《コールの時に「にんにくなし」って言われた時点で、クソ素人が来たなと思ってたんですけど案の上だったので、そもそもこういう輩が入って来ない店を目指したいです。》と応戦。これがきっかけでSNSでは店主に非難が殺到した。

その結果店主は謝罪し、夢を語れグループの本部から埼玉店は屋号を外すよう指示され、そのまま営業を終了したのだ。こうして閉店に追い込まれるケースと、店の評判が保ち続けられるケースにはどういった違いがあるのだろうか。

「閉店に追い込まれるケースには、味で客をうならせるほどの実力が伴っていないということが考えられるでしょう。本当に実力があって自他共に認める美味しい二郎系ラーメン店であれば、多少のトラブルがあっても、その味を求めてファンは絶えず店に足を運びます。

しかし『夢を語れ 埼玉店』の場合、商品のクオリティがイマイチであったり、客を惹きつける魅力が欠けていたりしたにもかかわらず、それを店主が自覚できておらず、二郎の雰囲気だけを貫いてしまったがゆえに、閉店という結果に繋がったのかもしれません」

トラブルが起きても客が途絶えない店には、二郎系ラーメン店としてのプライド、そしてそれに伴う実力も兼ね備えているとのこと。二郎系ラーメンのファンも盲目的に二郎というブランドを掲げる店に通っているわけではなく、その味に魅了されているからこそ足しげく通っているというわけだ。

コアな二郎ファンの特徴

さらに重盛氏は、二郎系ラーメンを好むコアなファンの特徴についてこう語る。

「学生の街で愛されてきたという背景もあり、基本的にメインの客層は若い男性が多いですから、世間の声に対する“反抗心”がほかの世代よりも強いといった特徴があると感じます。

例えば、足しげく通っていた二郎系ラーメン店が、とあるトラブルで炎上して、SNSで総攻撃に遭ったとしましょう。そのときに真っ先に世間の声に反発するのはその店のファンであり、世間からその店が攻撃されればされるほど、ファンたちは店の評判を上げるために一致団結して、まるで“チーム”のように店であり自分たちの居場所を守っていくわけです」

なるほど、実力のある店であれば、世間の非難から守ってくれる強力なコアファンがいることで、店の評判は大きく落ちないというわけか。こうした店と客との“依存関係”も二郎系ラーメンならではの独特な関係性かもしれない。

“怖そう”というイメージを払拭する配慮

たびたびトラブルで炎上する二郎系ラーメンには、初心者からすると“怖い”、“とっつきにくい”、“ハードルが高い”と感じる部分があるのは事実。二郎系ラーメンの人気は今後も変わらず続いていくのだろうか。

「最近では初心者向けで入りやすい雰囲気の二郎インスパイア系の店も増えてきていて、そういった店が二郎系ラーメンの裾野を広げてくれていますので、よりコアなお店に挑戦しようと思う客層も増えてきていることは間違いないでしょう。もともと二郎系ラーメン店に通うようなコアなファンに連れられるという形で、新規の客が増えていく構図は今後も続くでしょうし、実力のあるカリスマ店であれば、なお人気は高まっていくのではないでしょうか。

ただ“怖い”といった二郎系のイメージは広まっていますので、店側も慣れていない客に対して過度に攻撃することなく、また新規客もあらかじめ二郎のルールや世界観を学んでから行くなど、お互いの歩み寄りは大事でしょう。

先日、ラーメン二郎の目黒店に行ったのですが、並ぶ列にきちんとコーンが配備されており、地域住民に迷惑にならないように工夫されていたりと、思いのほか配慮が行き届いていて驚きました。初手で“行きづらい”、“怖い”といったイメージがあるからこそ、ちょっとした配慮が見えるだけで、だいぶ店への印象も変わりますし、それが人気店となるためのカギとなるのかもしれません」

――たびたびトラブルで炎上する二郎系ラーメン店だが、その裏には強固な“絆”で結ばれたファンとの関係によって、店の人気が維持されているという背景があったようだ。ただ、カリスマ的人気を誇る店には、そうした熱狂的なコアファンに甘えすぎず、店としての威厳を保つための常識的な配慮がなされているということも覚えておきたい。

（取材・文＝瑠璃光丸凪／A4studio）

