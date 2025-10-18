Ý¯ºä46ÅªÌîÈþÀÄ¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¾Ð´éÃÆ¤±¤ë ÈþµÓºÝÎ©¤Ä½©¥³¡¼¥Ç¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÝ¯ºä46¤ÎÅªÌîÈþÀÄ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¡£½é¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46ÅªÌîÈþÀÄ¡¢°µ´¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅªÌî¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤ËÇò¤Î¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤ÄÉ¨¾æ¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½©¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤â¶¯¤¤ÅªÌî¤À¤¬¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÏËË¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë·è¤á¥Ý¡¼¥º¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46ÅªÌîÈþÀÄ¡¢°µ´¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼
¢¡Ý¯ºä46ÅªÌîÈþÀÄ¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ç½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
