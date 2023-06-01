GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に、「2026年第1四半期で最もたくさん読まれた記事トップ100」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。◆1：「パーソナルコンピューティングの父」アラン・ケイ氏が薦める「読書リスト」99選◆2：「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」の秘密に迫る「FAN GATHERING『閃光のハサウェイ』Heir