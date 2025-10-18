田久保眞紀・伊東市長の不信任案決議を受けて実施される市議選の投開票日が10月19日に迫っている。最終的に立候補したのは30名で、うち18名が田久保市長が選んだ"大義なき議会解散"によって失職した前市議だ。

選挙の争点のひとつになっているのは田久保市長の去就である。

前市議らが2度目の不信任決議を視野に再選を目指す一方、市長に近い支援者などは"田久保派"の議員をひとりでも多く輩出しようと水面下で動いていた。全国紙政治部記者が話す。

「伊東市は10月31日に議会の臨時会を招集する方針を決めました。市議選の結果にもよるが、この臨時会では再度、田久保市長に対する不信任案が提出される可能性があります。仮にこれが可決された場合、市長は失職する。

失職を回避するには、過半数の反対議決または議会定員20名に対して、少なくとも7人以上の欠席が必要です。しかし先日、地元紙と伊東市記者クラブが30名の立候補予定者に対して行ったアンケートでは、25名が『不信任決議に賛成する』と答えており、明確に反対したのは新人の片桐基至氏のみ。失職は不可避でしょう」

"田久保おろし"の前哨戦となっている市議選挙。「田久保派vs.反対派」のような構図になっている選挙に苦言を呈するのは、立候補者のひとりである元伊東市議の虫明弘雄氏だ。

自民党派に属しながら田久保氏とも交流があり、学歴詐称疑惑の調査のため開かれた「百条委員会」メンバーの一員でもあった。

前市議が語る"最悪シナリオ"

「私は"田久保派"では決してありませんが、自民党のために政治家をしているわけでもない。強いて申し上げると、伊東市民のためです。訴えるべきは『田久保氏の市長としての資質』ではなく、あくまで伊東のためになる政策です。

その政策を進めるために、まずは環境を作らなくてはならない。今回はそのために戦うんです。前市議を含め、何人かの候補者の中にはその辺りを勘違いしている人がいる。派閥関係なく、登場する人物たちの間でズレている人が見受けられる。

そういった意味では、百条委員会は一考の余地があった。地方政治の"伝家の宝刀"であったはずの百条を、とんとん拍子で開いてしまって、その価値を下げた。個人的には公聴会もやってから開催すべきと思っていましたが、一気に"田久保おろし"のムードになった。開催後も、感情的に物事を見ている議員が多いと感じていたのは、私だけではありません」

渦中の田久保市長について、「民意で選ばれたし、一定の評価はしていた」とも語る虫明氏。彼女に対しては学歴詐称問題が持ち上がる前から思うところがあったという。

「当時から敵は多かったですが、私は普通に意見交換などを行っていましたし、相談を受けることもあった。しかし正直言って、彼女は政治や行政に対して知識が足りないような気がします。また、政策のビジョンが乏しく、観光まわりについても知識が少ない。あくまで"自民アレルギー"の流れから誕生した市長であって、トップの器としては、いささか早すぎるのではないかと思っていました。

本来は市民を守るべきなのにもかかわらず、『自分の都合で議会を解散した』と取られても致し方ない部分がある。このままでは、市民も行政も彼女に巻き込まれてしまいます。それを阻止するためにも、今回の選挙は頑張らなくてはいけない」

不信任決議までの道のりは明るそうだが、虫明氏には憂慮することがあるという。それが市長失職後、11月以降に行われるとみられている"出直し市長選"だ。

今回の市議選には立候補しなかった前市議のひとりが、次の市長選に備えていると一部では報道されているが、自民党派の関係者は田久保氏の"対抗馬"選びに頭を悩ませているというのだ。

「前回選挙で田久保氏に負けた小野達也氏が意欲を示していると聞いています。もし再び『小野前市長vs.田久保氏』という選挙になれば、民意がどう転ぶかわからない。かといって、複数候補を擁立するとそれはそれで票割れが怖い。

周りには（前市長の）立候補を止めている人もいますが、本人がやる気となると止められない。結果として元の木阿弥よろしく、田久保氏が元の鞘に収まれば、これは私たちにとって"最悪のシナリオ"です」

虫明氏はこの"最悪のシナリオ"が実現すると、田久保氏に軍配が上がる可能性もあると考えているようだ。

「となると、また議会で不信任決議が出されて振り出しに戻る。その間、市民の血税は選挙のために垂れ流され、市政もストップしてしまう。そうなると伊東市は迷宮入りです。

だから、今回の選挙がとても大事になってくる。"田久保派"と呼ばれる人たちに有無を言わせないくらい、圧倒的に勝つ必要があると思っています」

混迷を極める伊東市。6万5000人の市民の民意はいかに──。