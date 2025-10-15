季節の変わり目に欠かせないのが寝具の「しまい洗い」。汗や皮脂が残ったまま収納すると、ダニやカビの温床になってしまいます。今回は、バスタブを使ったつけおきから洗濯機、さらに乾燥機や圧縮袋での保管まで、虫やカビを防いで清潔に保つためのポイントを洗濯のプロ、平島利恵さんに教えてもらいました。

まずは洗濯表示を確認！

「衣類についたタグの左端のオケのマークを見て、洗濯機OKか確認。しまい洗いではお湯を使うので水温の上限も併せてチェック」（平島さん、以下同）

【写真】乾燥機にかけて、ダニ退治

【用意するもの】

・アルカリ性洗剤（粉、液体）

・ゴム手袋

・乾燥機

・寝具用圧縮袋

1：バスタブにお湯をはり、アルカリ性洗剤を溶かしてつけおき

バスタブにお湯をため、粉洗剤をしっかり溶かす（※）。

「肌が直接触れる面を上に、生地が浮かないよう、バスタブに沿わせつつ全体がつかるように沈めて」

※ バスタブがアルカリ性洗剤使用不可でないことを確認してください。

2：つけおきしたお湯から引き上げ、洗濯機で洗う

引き上げたら軽く絞ってから洗濯機へ。

「つけおきで入れたアルカリ性洗剤の洗浄力はすでに失われているので、新たに洗剤を投入して洗いましょう」

しっかり洗える「毛布コース」がおすすめ！

3：高温で虫を退治できる乾燥機で乾かす

汗や皮脂はダニなどの虫の大好物。汚れをしっかり落としたら、高温の乾燥機で虫を一掃。

「布団乾燥機の、ダニ対策コースを使ってもOKです」

乾燥機がない人は晴れた日の天日干しがおすすめ！

4：虫やカビがつかないよう、寝具用圧縮袋にしまう

圧縮袋なら虫がつくリスクが減。

「ダニやカビから寝具を守る圧縮袋に収納を。防虫剤が練り込まれたものを選んでも」