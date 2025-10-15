んもう、Belkin（ベルキン）また奇妙なキメラ作っちゃって！

と思ったんです、最初はね。でも、よくよく考えると「理にかなっている」プロダクトがこちら。Belkinの「パワーグリップ」。

いわゆる、「MagSafeでくっついてiPhoneをカメラっぽく使えるよグリップ」なのですが、ただのグリップで終わらせないのがBelkinのえらいところ。なんとこれ、モバイルバッテリーとしても使えます。

Image: Belkin US

9,300mAhのバッテリーが内蔵されていて、ワイヤレスでiPhoneを充電。

さらにUSB‐Cポートや、最近のトレンドの巻取り式USB-Cケーブルまで内蔵しているので、あるときはシューティンググリップ、あるときはモバイルバッテリー。なんならスタンドにもなると、3wayで使うことができるんです。

これなら「撮らないとき」でも充電という別の用途で活躍してくれるので、普段から持ち歩くのも悪くないと思いません？

Image: Belkin US

装着するとこう。

iPhoneとはBluetoothで接続、物理ボタンでシャッターを切れます。バッテリー部がやや大きめなので、グリップ感も良さそうですねー。

価格は79.99ドル（約1万2000円）とちょっぴりお値段張りますけど、iPhoneの撮影しやすさと、長時間駆動を両立してくれるって結構貴重なヤツかも！

国内でも販売されるならちょっと試してみたいなぁ。

Source: Belkin US