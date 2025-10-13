スマホ代が月8000円→980円になることってあるの？格安SIMの上手な使い方とは

スマホ代は月980円まで安くなるの？

スマホ代を月額980円程度まで抑えることは十分に可能です。ただし、これはすべての人が無条件に実現できるわけではなく、いくつかの条件と工夫が必要です。

総務省の「携帯電話の料金プランの見直しや携帯ブランドの乗換え等についてウェブアンケート調査」によると、全国の18歳～79歳の男女で、月々のスマホ代を5000円以上支払っている方は、全体の3割以上であることが分かっています。

一方、格安SIMでは、データ容量を少なく設定したり通話オプションを外したりすることで、月額1000円を切るプランも数多く存在します。

つまり、データ通信の使用量が少ない方や自宅や職場のWi-Fiをメインで利用する方であれば、月額980円を実現できる可能性が高いのです。



格安SIMとは？ 大手キャリアとの違い

格安SIMは、docomoやau、softbankといった大手キャリアから通信回線の一部を借り受けて、独自のサービスを提供している事業者です。自社で大規模な通信設備を保有・運用・維持するコストを負わず、安価な料金サービスを実現しています。

また、店頭で接客を行う大手キャリアとは異なり、格安SIMでは、オンライン上の手続きがメインです。店舗維持費や人件費などを抑えていることも、低価格な料金設定に貢献しています。

格安SIMのメリットとしては、月額料金の安さに加えて、さまざまなラインナップの料金プランが用意されていることも一つ挙げられます。

必要なデータ容量に応じて無駄のないプランを選択すれば「それほどデータ通信を使わないのに高い料金を払っている」といった状況を回避できるでしょう。ただし、回線が混み合う時間帯には、大手キャリアよりも通信速度が低下する可能性があります。

さらに、乗り換えることで、大手キャリアが提供しているキャリアメールが利用できなくなる点にも留意が必要です。



格安SIMでスマホ代を上手く抑える方法

格安SIMでスマホ代を抑えるには、適切なプランに乗り換え、上手く使いこなしていく必要があります。まず、不要なデータ容量やオプションを省き、自身が使いたい分だけのサービスに対応したプランを選択することが重要です。

Wi-Fiを活用して、モバイルデータ通信の消費を抑えられるのであれば、少ないデータ容量でもやりくりできる可能性があります。実際にどの程度の通信量が必要なのか確認しておきましょう。

さらに、最新の機種にこだわらないのであれば、中古のSIMフリースマホを購入すると、本体価格を大幅に削減できます。



格安SIMを活用してスマホ代を節約しよう

毎月のスマホ代が8000円から980円になるのは、決して難しいことではありません。大手キャリアから、自身の利用状況に合った格安SIMに乗り換えることで、通信費を大幅に削減できる可能性があります。

大切なのは、現状のスマホ利用状況を把握し、それに見合ったデータ容量やオプションを選択することです。格安SIMを上手に活用して、家計にゆとりを作りましょう。



出典

総務省 携帯電話の料金プランの見直しや携帯ブランドの乗換え等についてウェブアンケート調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー