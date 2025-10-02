JOYSOUNDの公式キャラクター「ジョイオンプー」ななひらが歌うテーマ曲をリリース
通信カラオケ・JOYSOUNDは、公式キャラクター「ジョイオンプー」のテーマソング「JOY JOY JOY!!! 〜ジョイオンプーのテーマ〜」(ジョイオンプー feat.ななひら)を、2日にリリース。全国のJOYSOUNDでカラオケ配信をスタートする。
ジョイオンプー
JOYSOUND30周年を記念して誕生した公式キャラクター「ジョイオンプー」は、これまでさまざまなイベントを通じてカラオケや音楽の魅力を発信してきた。今回制作されたテーマソングには、より多くの人々に「ジョイオンプー」を身近に感じてもらいたい思いとともに、JOYSOUNDが持つ楽しさやワクワク感、未来へ挑み続ける姿勢を広げていきたいという願いが込められているという。
作曲・編曲は、AKB48「Teacher Teacher」で日本レコード大賞・優秀作品賞を受賞し、SNSを中心に注目を集めた CUTIE STREET『かわいいだけじゃだめですか?』を手掛けたマルチクリエイター・早川博隆氏。歌詞はエクシング社員から公募で集まったフレーズと、早川氏のフレーズで制作された。
歌唱はPokemon Day 記念「POKEDANCE」でボーカルを務めるなど幅広いジャンルで活躍するボーカリスト・ななひら。振付は東京ゲゲゲイの初期メンバーとして活動を始め、多方面で活躍するBOWが担当している。
また2日から、ショートサイズのアニメMVをJOYSOUND公式YouTubeチャンネルで配信。振付を手掛けたBOW本人が出演する手振り動画をJOYSOUND公式TikTokから配信する。
さらに、このリリースを記念して、JOYSOUND公式X(Twitter)では、6日までの期間中、抽選で5人にAmazonギフトカード1万円分がその場で当たるほか、参加者にもれなくスマートフォン用壁紙をプレゼントするキャンペーンを開催。対象の投稿にコメントした人の中から抽選で10人に「ジョイオンプーぬいぐるみキーホルダー」が当たるイベントも行っている。
【編集部MEMO】
ジョイオンプーは2022年、JOYSOUNDの30周年を記念して誕生。“音の化身”で、Jの形をした伸縮アンテナ(しっぽ)と「J」「S」ロゴのヘッドホン、常に携えるマイクがトレードマークだ。誕生日は5月6日、出身は名古屋。年齢・性別は“不詳”。性格は好奇心旺盛で新しいことが大好き、はしゃぎすぎて空回りする一面もある。趣味はカラオケ(十八番は「天城越え」)、音楽・映画鑑賞(ライブやフェス好き／ホラー映画も好物)、体を動かすこと(毎朝ラジオ体操)。モットーは「音楽への愛とチャレンジ精神で、世の中のワクワクを生み出し続けること」。
