お父さんをお出迎えする柴犬さん、思った以上に激しすぎる愛に溢れた『おかえりの儀式』は記事執筆時点で30万回を超えて表示されており、1.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『許してくれ…！』帰宅したお父さん→犬がお出迎えをして…思った以上に激しい『おかえりなさいの儀式』】

お父さんをお出迎えする柴犬さんが…

Xアカウント『@chibi_and_co』に投稿されたのは、柴犬「ちびこ」ちゃんのお姿。大好きなお父さんをお出迎えするちびこちゃんのお姿が話題になっているのです。

思った以上に『激しすぎるおかえりの儀式』

ちびこちゃんを撫でるためにソファに腰掛けたというお父さん、すぐさま飛びかかりキュンキュンと鼻を鳴らしながら、熱烈な歓迎をみせたというちびこちゃん。

お父さんに覆いかぶさるようにしてワンッ！と吠えながら、お父さんの顔をペロペロ。舐めているのか、かじっているのかさえ分からなくなるほどの勢いだったという『おかえりの儀式』。

その勢いに完全に圧倒されていたというお父さんは、思わず『ちびこ…ちびこ、許してくれぇ…！』と溢してしまうほど。

ちびこちゃんの『嬉しい』が溢れるその光景は、多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「柴犬で溺れてるｗ」「成人男性が襲われている」「父が羨ましい」「迎えられた人は嬉しいしか勝たん」「愛されてるんだね…」「帰るのが楽しみで仕方ないですね」など多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊でお茶目な女の子の日常

7月21日生まれ、現在3歳のちびこちゃんはとっても表情豊かでお茶目な女の子。飼い主さんとさまざまな場所にお出かけをしたり、拒否柴で椅子の下に引きこもってみたり、その行動のすべてはあまりにも愛くるしいもの。

ご家族に溺愛されながら、自分らしく幸せに暮らすちびこちゃんのお姿は日々多くの人々に柴犬の魅力や癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@chibi_and_co」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。